L'armée russe affirme avoir gagné un peu de terrain en Ukraine

KYIV (Reuters) - La Russie a affirmé lundi que ses troupes avaient gagné du terrain sur quelques kilomètres le long des lignes de front en Ukraine alors que Kyiv indique pour sa part avoir repoussé des offensives russes dans plusieurs régions.

A l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, les combats les plus intenses se concentrent autour de la ville de Bakhmout, à l'est du pays, qui reste aux mains des Ukrainiens après plusieurs mois d'affrontements.

L'armée ukrainienne a fait état lundi de bombardements russes intensifs le long de la ligne de front et indiqué que 16 localités avaient été bombardées près de Bakhmout.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que les troupes russes étaient parvenues à avancer sur deux kilomètres vers l'ouest en quatre jours. Il n'a pas précisé toutefois quelle zone de la ligne de front, qui s'étend sur plusieurs régions ukrainiennes au sud et à l'est du pays, avait bougé.

"Les soldats russes ont brisé la résistance de l'ennemi et ont avancé plus profondément de plusieurs kilomètres dans sa défense échelonnée", a-t-il dit.

L'armée ukrainienne a déclaré que sur la journée écoulée, ses forces avaient repoussé plusieurs attaques près de Bakhmout, située dans la province de Donetsk, ainsi que des assauts dans les régions de Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia.

Dimanche, le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé que ses hommes avaient pris le contrôle du village de Krasna Hora, situé juste au nord de Bakhmout. Wagner mène depuis des mois l'offensive sur Bakhmout, réalisant des gains modestes mais constants.

La prise de Bakhmout est devenue un objectif majeur pour le président russe Vladimir Poutine. La ville, pratiquement vidée de ses quelque 70.000 habitants d'avant la guerre par des mois de bombardements, est en grande partie détruite.

La région de Donetsk est partiellement occupée par les forces russes, qui veulent en prendre le contrôle total mais les lignes de front n'ont que peu bougé ces dernières semaines.

SOUTIEN DES ALLIÉS

Alors que l'Ukraine plaide sans cesse auprès de ses alliés pour obtenir davantage de munitions et d'armes, une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'Otan est prévue mardi à Bruxelles pour discuter du soutien militaire à Kyiv.

L'Ukraine et ses alliés redoutent une offensive russe majeure et Kyiv affirme avoir besoin d'avions de combat et de missiles à longue portée pour pouvoir la contrer et récupérer le terrain perdu.

La Russie, qui a débuté son offensive en Ukraine le 24 février dernier, entendait prendre rapidement le contrôle de la capitale Kyiv. Mais sa tentative a échoué et le conflit a dégénéré en une guerre d'usure qui a fait des dizaines de milliers de morts parmi les soldats et les civils et détruit des villes entières.

Le président tchétchène Ramzan Kadyrov, qui joue un rôle important dans le conflit via notamment une alliance informelle avec le groupe Wagner, a assuré lundi que la Russie avait les moyens de prendre le contrôle de Kyiv et que les troupes russes devaient s'emparer de la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, et de son principal port, Odessa.

"Je pense que, d'ici la fin de l'année, nous aurons accompli à 100% la tâche qui nous a été confiée", a déclaré Ramzan Kadyrov lors d'un entretien télévisé sur la chaîne russe Rossiya-1. Le dirigeant tchétchène est coutumier des déclarations optimistes.

De son côté, le directeur de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a demandé lundi à ce que la Russie soit punie pour "ses actes odieux" et appelé à la création d'un tribunal international spécial pour traduire en justice les dirigeants russes.

(Rédigé par Angus MacSwan, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)

par Pavel Polityuk