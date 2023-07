Une attaque aérienne russe sur la ville ukrainienne d'Odessa a fait un mort, près de 20 blessés et a gravement endommagé une cathédrale orthodoxe liée à la Russie. Des responsables ont déclaré avoir récupéré l'icône de la patronne de la ville portuaire sous les décombres.

"Odesa : une nouvelle attaque nocturne des monstres", a déclaré Oleh Kiper, gouverneur de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, sur l'application de messagerie Telegram.

Une personne a été tuée et 19 autres blessées, dont quatre enfants, dans les attaques de missiles qui ont également détruit six maisons et immeubles d'habitation. Quatorze personnes ont été hospitalisées.

La Russie a bombardé Odesa et d'autres installations d'exportation de produits alimentaires ukrainiens presque quotidiennement au cours de la semaine écoulée, après s'être retirée d'un accord sur un corridor maritime négocié par les Nations unies, qui permettait l'acheminement en toute sécurité des céréales ukrainiennes.

L'administration militaire d'Odessa a déclaré que la cathédrale Spaso-Preobrazhenskyi de l'Église orthodoxe ukrainienne (UOC), liée à Moscou, avait été gravement endommagée.

"L'icône Kasperovska de la Mère de Dieu, qui est la patronne d'Odessa, a été récupérée sous les décombres", a indiqué l'administration sur sa chaîne Telegram.

La cathédrale Spaso-Preobrazhenskyi, ou cathédrale de la Transfiguration, est la plus grande église orthodoxe d'Odessa. Elle a été consacrée en 1809.

Des photos et des vidéos publiées par les autorités d'Odessa et la police montrent des parties du bâtiment détruites et des décombres à l'intérieur, ainsi que plusieurs icônes alignées sur le sol.

L'UOC est la deuxième église d'Ukraine, bien que la plupart des croyants orthodoxes ukrainiens appartiennent à une branche distincte de la foi formée il y a quatre ans par l'unification de branches indépendantes de l'autorité russe.

L'Ukraine a accusé l'UOC de maintenir des liens avec l'Église orthodoxe russe, favorable à l'invasion, qui était son Église mère, mais avec laquelle l'UOC dit avoir rompu ses liens en mai de l'année dernière.

Reuters n'a pas pu immédiatement vérifier de manière indépendante la vidéo ou les rapports sur les dommages. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré sur son application de messagerie Telegram, tôt dimanche, que la Russie avait lancé des missiles de haute précision Onyx et des missiles de croisière mer-côte Kalibr sur Odessa.

L'administration militaire de la ville a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient détruit une "partie importante" des missiles, parmi lesquels se trouvaient des missiles balistiques Iskander.

La Russie a décrit ces attaques comme une vengeance pour une attaque ukrainienne sur un pont construit par les Russes vers la Crimée, la péninsule ukrainienne de la mer Noire dont la Russie s'est emparée en 2014. Elle a accusé l'Ukraine d'utiliser le corridor maritime pour lancer des "attaques terroristes".

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme en détresse marchant à l'intérieur de la cathédrale sombre en répétant : "L'église n'est plus .... Seigneur, ayez pitié".