L'économie française sera "affectée" par la guerre en Ukraine, dit Macron

PARIS, 2 mars (Reuters) - La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie aura "immanquablement" des conséquences sur l'économie en France et le gouvernement va préparer "un plan de résilience" pour y faire face, a déclaré mercredi Emmanuel Macron.

"Notre croissance sera immanquablement affectée" par la hausse des coûts, notamment de l'énergie, provoquée par ce conflit, a dit le président français dans une allocution à la nation.

"Face à ces conséquences économiques et sociales, je n'aurai qu'une boussole: vous protéger", a-t-il ajouté, annonçant avoir "demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale pour répondre à ces difficultés". (Reportage Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)