La Pologne peut former une commission pour enquêter sur l'influence indue de la Russie avant les élections du 15 octobre, a déclaré mercredi un législateur du parti au pouvoir, semblant revenir sur des commentaires dans lesquels il avait suggéré qu'il n'y avait pas assez de temps.

Le parti nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), a déclaré qu'il souhaitait que la commission examine l'influence des agents russes en Pologne. L'opposition affirme que le PiS veut éradiquer ses opposants politiques.

En particulier, les critiques ont accusé le gouvernement de planifier l'utilisation de la commission pour éliminer de la scène politique le leader du plus grand parti d'opposition, l'ancien Premier ministre et ancien président du Conseil européen, Donald Tusk.

Le PiS affirme que la commission est "anti-Poutine" et que la loi sur sa création ne mentionne pas M. Tusk, mais qu'il craint qu'elle ne révèle que la Russie a influencé les politiques de son gouvernement.

Après que la loi portant création de la commission a suscité des critiques de la part de juristes, des États-Unis et de la Commission européenne parce qu'elle interdisait en fait à des personnes d'exercer des fonctions publiques sans contrôle judiciaire, le président Andrzej Duda a proposé des amendements pour apaiser ces inquiétudes.

Une version édulcorée de la législation a ensuite été adoptée par le parlement en juin.

Vendredi, Marek Ast, membre du PiS, a déclaré que le retard ainsi créé signifiait qu'il ne serait pas possible de former la commission avant la fin de la législature actuelle.

Cependant, mercredi, il a déclaré qu'il y avait suffisamment de temps.

"Je n'ai absolument pas dit qu'il avait été décidé que cela ne se ferait pas ou que cela ne se ferait pas au cours de cette législature", a-t-il déclaré à la chaîne publique Polskie Radio 24. "Je parlais d'un certain scénario dans lequel il ne serait pas possible de former la commission au cours de cette législature.

"Toutefois, il existe une volonté de former la commission et j'ai dit qu'il restait encore deux mois avant la fin de la législature... Si nous parlons du temps, il est certainement suffisant."

L'apparent changement d'avis de M. Ast sur la question est intervenu après que le chef du bureau de M. Duda, Pawel Szrot, a déclaré dimanche que la commission serait probablement formée avant la fin de l'actuelle législature.