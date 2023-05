SLB a procédé à plusieurs changements opérationnels et structurels afin de maintenir ses activités en Russie en conformité avec les sanctions occidentales sur l'équipement pétrolier et les transferts de technologie, dans le but de surmonter les efforts visant à réduire l'utilisation de l'énergie par la Russie pour financer ses efforts de guerre.

SLB, le plus grand fournisseur mondial de services et d'équipements pétroliers, a rejeté l'année dernière les appels des groupes de défense des droits de l'homme à se retirer de la Russie, alors que les rivaux occidentaux se sont retirés rapidement après l'invasion de l'Ukraine. Bien que SLB n'ait pas enfreint les sanctions, la décision a déclenché une réaction négative de la part des employés et des groupes de défense des droits de l'homme.

Aujourd'hui, l'ancienne Schlumberger resserre les transferts d'équipement, interdit aux employés russes d'accéder à certains logiciels et systèmes de messagerie et isole l'unité des autres opérations, selon des documents et deux personnes familières de la question, confirmés par un porte-parole de SLB.

Les mesures prises par la société domiciliée à Curaçao interviennent après que Reuters a rapporté en janvier que SLB avait renforcé ses activités en Russie en sélectionnant les contrats de service et d'équipement de ses rivaux qui l'avaient quittée. Mais la guerre et les sanctions s'éternisant, l'entreprise a prévenu que les affaires ralentissaient.

"Au fur et à mesure de l'évolution des sanctions internationales, nous avons pris de nouvelles mesures pour limiter nos activités, souvent au-delà des exigences des sanctions", a déclaré un porte-parole de SLB. Parmi ces mesures figurent des "contrôles supplémentaires restreignant l'expédition vers la Russie de tous les produits et technologies fabriqués par SLB et provenant des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union européenne et du Canada", a précisé le porte-parole.

Ces changements "garantissent que nos employés se conforment à toutes les sanctions en vigueur", a ajouté le porte-parole.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir les raisons pour lesquelles SLB a mis en place de nouvelles restrictions sur ses activités en Russie. Au début de l'année, les États-Unis ont renforcé les sanctions à l'encontre de la Russie, dont certaines visent le secteur des mines et des métaux.

La Commission européenne et le ministère américain du commerce ont refusé de commenter les nouvelles restrictions internes mises en œuvre par SLB.

SLB employait quelque 10 000 personnes en Russie pour aider Gazprom Neft, Rosneft et d'autres grandes entreprises énergétiques à pomper davantage de pétrole et de gaz lorsque la guerre a éclaté l'année dernière. Cette activité représentait environ 6 % de son chiffre d'affaires de 28,1 milliards de dollars à la fin de l'année 2022.

Depuis lors, ses effectifs dans la région sont tombés à environ 9 600 personnes, selon une source au fait du dossier. La part de la Russie dans son chiffre d'affaires est tombée à environ 5 %, contre 6 % à la fin de 2022, d'après les informations financières de SLB.

CHANGEMENT DE TON

Ni les États-Unis ni l'Union européenne n'ont exigé des compagnies pétrolières occidentales qu'elles quittent la Russie, mais ils leur ont interdit tout nouvel investissement. L'année dernière, ils ont également restreint les transactions financières avec la Russie et imposé des restrictions à l'exportation de certains équipements, technologies et services énergétiques.

Certaines des initiatives de SLB ont été mises en œuvre le mois dernier, a déclaré une personne au fait du dossier, citant un remaniement interne de ses unités Russie, Caspienne et Kazakhstan. Ces deux dernières relèvent désormais de l'Asie, tandis que la Russie est une unité autonome, a précisé la source.

"Il semble qu'il y ait un changement de ton à propos de la Russie", a déclaré un employé qui a refusé d'être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à s'exprimer officiellement. Les restrictions technologiques ont augmenté et ont été plus fortement soulignées dans les communications de SLB à partir de février, a déclaré l'employé.

Ces dernières semaines, SLB a également empêché ses employés russes d'accéder à certains logiciels et données stockés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Les employés russes n'ont plus le droit d'utiliser certains tableaux d'affichage de l'entreprise.

"Tout nouveau système/application à l'échelle du groupe SLB ne doit pas être connecté ou accessible par la Russie", a déclaré SLB à ses employés dans une note de service datant de la fin du mois de mars et consultée par Reuters.

LA "MEILLEURE SOLUTION" EST DE RESTER

Les questions soulevées par les employés au sujet de l'aide apportée par SLB à l'industrie pétrolière russe, que certains considèrent comme un soutien à la guerre contre l'Ukraine, ont incité le PDG Olivier Le Peuch à répondre aux questions concernant la région dans un message interne préenregistré à la fin du mois de février. Il a également reconnu que les conditions commerciales avaient changé.

M. Le Peuch a déclaré aux employés qu'il s'agissait d'une "situation difficile" et que l'entreprise continuait à évaluer sa présence, mais il a réaffirmé que l'entreprise n'avait pas l'intention de partir.

"À ce stade, nous pensons que la meilleure voie à suivre pour toutes les parties prenantes est de continuer à opérer en Russie, tant que nous pouvons le faire dans le respect total des sanctions internationales", a déclaré M. Le Peuch dans son allocution, selon l'enregistrement revu par Reuters.

"Nous nous attendons à ce que l'ampleur des opérations en Russie diminue en raison des conditions du marché et des mesures que nous avons prises, y compris l'interdiction de nouveaux investissements et le déploiement de technologies", a-t-il ajouté.