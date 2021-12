L'entreprise russe de covoiturage Delimobil, toujours en quête d'une introduction en bourse, enregistre une hausse de ses revenus.

La société russe de covoiturage Delimobil a annoncé mardi un bond de 89 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 3,9 milliards de roubles (53 millions de dollars), et a déclaré qu'elle envisageait toujours une introduction en bourse après avoir reporté ses projets d'introduction aux États-Unis le mois dernier.

Au moins 10 entreprises russes pourraient procéder à des introductions en bourse en 2022, prolongeant ainsi la vague d'introductions qui a débuté il y a un an, si leurs projets ne sont pas contrecarrés par la géopolitique, notamment les tensions en Ukraine, ou d'autres risques, selon des banquiers et des conseillers.

Delimobil a mis en attente ses projets d'introduction en bourse début novembre, invoquant les conditions du marché. La société prévoyait de lever jusqu'à 240 millions de dollars à la Bourse de New York, avec une valorisation de plus de 900 millions de dollars.

"La société continue à envisager une cotation sur le marché public", a déclaré Delimobil dans un communiqué transmis à Reuters.

Le bénéfice brut ajusté a été plus de cinq fois supérieur au troisième trimestre à 1,3 milliard de roubles par rapport à la même période de 2020 et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Delimobil a bondi de près de 14 fois.

La PDG Elena Bekhtina a mis la croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA sur le compte de l'expansion de sa flotte de voitures et de l'augmentation des revenus par véhicule.

Fondé en 2015, Delimobil est l'un des plus grands fournisseurs d'autopartage de Russie avec une flotte de plus de 19 000 véhicules et environ 7,4 millions d'utilisateurs enregistrés dans 11 villes. Elle a d'abord annoncé des projets d'introduction en bourse en 2019.

L'autopartage a particulièrement prospéré à Moscou, car la ville a rendu le stationnement coûteux et limité la quantité de parkings disponibles pour tenter de réduire le trafic.

