L'envoyé de Séoul déçu que Biden n'ait pas encore nommé son homologue pour les droits de la Corée du Nord

L'ambassadrice sud-coréenne chargée des droits de l'homme en Corée du Nord s'est déclarée déçue jeudi que l'administration de Joe Biden n'ait pas encore nommé d'envoyé pour cette question, malgré le vœu du dirigeant américain de placer les droits au centre de sa politique étrangère.

Lee Shin-wha a été nommée à son poste en Corée du Sud en juillet après l'entrée en fonction du président Yoon Suk-yeol en mai.

Le poste était vacant depuis cinq ans alors que le précédent gouvernement sud-coréen cherchait à s'engager auprès de la Corée du Nord pour tenter de la persuader d'abandonner ses programmes nucléaires et de missiles, un processus que l'administration Biden a tenté sans succès de relancer.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré lors d'une audience du Congrès en juin de l'année dernière que l'administration Biden était déterminée à nommer un envoyé pour les droits de la Corée du Nord, mais qu'il n'était pas en mesure de proposer un calendrier.

Mme Lee a déclaré lors d'un séminaire organisé par le Center for Strategic and International Studies de Washington qu'elle avait rencontré un conseiller principal de la Maison Blanche à Washington mercredi et qu'elle en était ressortie "un peu pessimiste (plutôt) qu'optimiste en ce qui concerne la nomination d'un envoyé spécial".

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré qu'il n'avait actuellement aucune mise à jour à proposer sur la question.

"En nommant un envoyé spécial, vous pouvez envoyer un message clair à la Corée du Nord, à savoir que les droits de l'homme sont importants pour la politique étrangère des Etats-Unis", a déclaré M. Lee.

"Lorsque nous avons observé que le président Biden est devenu président, nous avons été très enthousiastes à ce sujet, car nous apprécions la liberté et aussi les droits de l'homme et la démocratie. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore vu de politique spécifique à la Corée du Nord (droits de l'homme) de sa part."

Mme Lee a déclaré qu'il était important de rallier le soutien international pour faire pression sur la Corée du Nord en matière de droits et qu'une nomination américaine pourrait influencer l'Union européenne à suivre le mouvement alors qu'elle est préoccupée par l'Ukraine et que la Chine et la Russie bloquent les efforts aux Nations Unies.

Elle a fait valoir qu'étant donné que les efforts visant à persuader la Corée du Nord de reprendre les pourparlers de dénucléarisation n'aboutissent à rien, le fait de mettre l'accent sur les droits pourrait permettre d'exercer une influence future sur Pyongyang.

Lee a déclaré que s'il n'était pas possible de nommer rapidement un nouvel envoyé, Biden devrait au moins mentionner les droits lorsqu'il souligne la menace que représente la sécurité de la Corée du Nord.

"Cela donnera juste une bougie d'espoir au peuple nord-coréen qui souffre beaucoup", a-t-elle déclaré.

Biden a promis à plusieurs reprises après son entrée en fonction que les droits de l'homme seraient au centre de sa politique étrangère, mais les défenseurs des droits affirment que la question a plusieurs fois été écartée au profit des priorités de sécurité nationale.

Washington a fermement condamné les tirs de missiles répétés et croissants de la Corée du Nord cette année, tout en l'exhortant à reprendre les négociations. (Reportage de David Brunnstrom ; édition de Mark Heinrich)