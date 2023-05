Evgenia Kara-Murza, épouse de Vladimir Kara-Murza, figure de l'opposition russe emprisonnée, a déclaré que les autorités le torturaient psychologiquement en lui refusant des appels avec ses enfants alors qu'il purge une peine de 25 ans pour des accusations qu'il dit motivées par des considérations politiques.

Par Gabrielle Tétrault-Farber

S'adressant à Reuters en marge du Sommet de Genève pour les droits de l'homme et la démocratie, Evgenia Kara-Murza a déclaré que les demandes répétées de son mari pour parler à ses trois enfants - âgés de 11, 14 et 17 ans - ont été refusées étant donné qu'ils vivent maintenant aux États-Unis.

"Ses enfants, sa famille, manquent beaucoup à Vladimir et il est dévasté de ne pas avoir pu nous parler depuis plus d'un an", a déclaré Evgenia Kara-Murza mercredi. "Les autorités le savent. Elles s'en servent comme d'une torture psychologique contre lui.

Le service pénitentiaire fédéral russe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reconnu coupable le mois dernier de trahison et d'autres infractions pour avoir condamné publiquement les dirigeants russes et la guerre en Ukraine, Vladimir Kara-Murza a été condamné à la peine la plus lourde depuis l'invasion de février 2022.

Il a été arrêté en avril dernier, quelques heures après la diffusion par CNN d'une interview dans laquelle il déclarait que la Russie était dirigée par un "régime d'assassins".

Les procureurs de l'État ont accusé l'homme de 41 ans de trahison, entre autres, et de discréditer l'armée russe en diffusant des "informations sciemment fausses" sur sa conduite dans ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Vladimir Kara-Murza, qui possède des passeports russe et britannique, était un proche collaborateur de Boris Nemtsov, une figure de l'opposition assassinée près du Kremlin en 2015. Il a continué à s'exprimer contre le président Vladimir Poutine.

"Si j'avais essayé de le convaincre d'abandonner son combat, je l'aurais trahi", a déclaré Evgenia Kara-Murza.

UN ENNEMI PERSONNEL

Evgenia Kara-Murza a déclaré que les pressions exercées avec succès par son mari auprès de gouvernements et d'institutions étrangers pour qu'ils imposent des sanctions à la Russie et à certains Russes pour des violations des droits de l'homme avaient fait de lui un "ennemi personnel" du Kremlin.

"Les dictatures du monde entier ont très peur des voix claires et fortes qui refusent de se laisser intimider. Et la voix de Vladimir est l'une de ces voix".

Bien qu'ils n'aient pas pu lui parler, ses enfants ont grandi en étant parfaitement conscients des dangers que représente une figure de l'opposition en Russie.

Ils ont vu leur père tomber dans le coma après des empoisonnements en 2015 et 2017 qui l'ont laissé avec une grave maladie nerveuse appelée polyneuropathie. Les autorités russes ont nié toute implication.

"Leur père a été empoisonné pour la première fois lorsque notre aînée avait neuf ans", a déclaré Evgenia Kara-Murza. "Elle a maintenant 17 ans. Elle a passé la moitié de sa vie à savoir que son père était pris pour cible, encore et encore et encore.