Plus d'un an après s'être échappée de sa ville natale de Kiev par une nuit d'hiver avec une jambe cassée, Lidiya Bibko vit dans un appartement bien rangé de deux chambres à Tokyo. Elle fait partie des 2 300 Ukrainiens qui ont fui vers le Japon après l'invasion russe.

L'accueil par le Japon de personnes évacuées comme Lidiya Bibko a été inhabituel pour un pays réputé pour son aversion à l'égard des relations avec l'étranger et des immigrants, mais la guerre en Ukraine a suscité un rare élan de soutien de la part du public.

Lorsque le Premier ministre Fumio Kishida accueillera le sommet du Groupe des Sept à Hiroshima à partir de vendredi, le soutien du Japon à l'Ukraine sera pleinement affiché, car il mènera la discussion pour confirmer un front uni contre la Russie.

La semaine dernière, le Japon s'est engagé à verser un milliard de dollars d'aide à l'Ukraine, notamment pour que ses voisins accueillent les réfugiés, et, à la veille du sommet, il a déclaré qu'il accepterait les soldats ukrainiens blessés dans un hôpital militaire de Tokyo, ce qui constitue une mesure sans précédent.

La générosité à l'égard des évacués ukrainiens soulignera toutefois le contraste frappant avec le bilan du Japon en matière de demandeurs d'asile, selon les experts et les défenseurs des droits, alors que les espoirs d'une réforme plus large de la politique relative aux réfugiés sont encore lointains.

Les Ukrainiens sont entrés au Japon dans le cadre d'un dispositif spécialement mis en place pour eux et sont qualifiés d'évacués plutôt que de réfugiés.

L'année dernière, le Japon n'a accepté que 202 réfugiés et il est presque certain qu'il adoptera, dans les semaines à venir, un projet de loi qui faciliterait l'expulsion des demandeurs d'asile qui sollicitent ce statut à plusieurs reprises. Une version du projet de loi avait été retirée en 2021 après que la mort d'une Sri-Lankaise dans un centre de détention de l'immigration eut suscité un tollé international.

"Nous voulons que le monde sache à quel point le système japonais de reconnaissance des réfugiés est mauvais", a déclaré Keiko Tanaka, directrice de Rafiq, une association d'aide aux réfugiés basée à Osaka, précisant que l'association tiendrait une conférence de presse dimanche, à la fin du sommet du G7.

"Le thème du G7 pour le Japon en tant qu'hôte est la diffusion de la démocratie et de la liberté, mais la révision de la loi va à l'encontre de cela", a-t-elle ajouté.

Le ministère japonais des affaires étrangères n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Ayako Niijima, responsable de l'Association japonaise pour les réfugiés (JAR), a déclaré que l'expérience des demandeurs d'asile d'Afrique et du Moyen-Orient, que son groupe soutient principalement, était très différente de celle des évacués ukrainiens.

"Nous ne pouvons pas nier complètement le rôle de la race", a-t-elle déclaré.

"Lorsque les gens ont appelé l'année dernière pour proposer de l'aide aux Ukrainiens, nous leur avons demandé s'ils aideraient nos réfugiés, et beaucoup nous répondaient que les réfugiés autres que les Ukrainiens faisaient peur."

UN ACCUEIL RARE ET RAPIDE

Les évacués ukrainiens affirment que l'accueil du Japon a dépassé leurs attentes.

Le quartier de Tokyo où réside Bibko, 75 ans, lui fournit un mobilier de base, une connexion WiFi et un smartphone. L'organisation caritative privée Nippon Foundation lui a donné 1 million de yens (7 400 dollars) - une subvention annuelle qu'elle accorde exclusivement aux évacués ukrainiens.

"La réponse du gouvernement japonais a été parfaite", a déclaré Mme Bibko. "L'appartement est totalement gratuit - pas de paiement pour l'eau, le gaz ou l'électricité.

Olena, une évacuée venue au Japon avec son fils, a décrit une expérience similaire.

"J'ai été vraiment surprise et heureuse", a déclaré cette quinquagénaire qui a refusé de donner son nom de famille. "Mes amis dans d'autres pays n'ont pas reçu autant.

L'accueil par le Japon des personnes fuyant les conflits n'est pas sans précédent : sous la pression des États-Unis à la fin des années 1970, le pays a accueilli 10 000 personnes en provenance d'Indochine, bien que de manière temporaire.

Toutefois, les défenseurs des réfugiés ont été stupéfaits par l'ampleur de la réponse du gouvernement l'année dernière. Les Ukrainiens sont entrés avec un visa de trois mois et ont pu le convertir en un permis de séjour spécial d'un an qui autorise le travail et peut être renouvelé chaque année.

En revanche, les demandeurs d'asile peuvent rester pendant cinq ans en temps utile, mais ne peuvent pas travailler. Si la révision de la loi est adoptée comme prévu, ils pourraient être expulsés dès leur troisième demande.

Lors d'une récente visite au bureau de la JAR, un jeune Africain agité qui attendait d'être reçu a fait savoir à Niijima qu'il avait faim et qu'il avait besoin d'argent. Le bureau est rempli de dons de nourriture et de vêtements pour ces réfugiés à court d'argent.

Les défenseurs des réfugiés espèrent avec prudence que la présence des Ukrainiens pourrait modifier la politique générale du Japon en matière de réfugiés, mais James Brown, professeur de sciences politiques à l'université Temple du Japon, estime que c'est peu probable.

"Même pour les Ukrainiens, le Japon n'est pas allé jusqu'au bout en leur accordant le statut de réfugié, sans doute parce qu'il s'inquiète du précédent que cela créerait.

(1 $ = 135,0500 yens)