L'évolution de l'emploi aux États-Unis pourrait entraîner des gains de productivité du travail -Treasury

Dans une analyse publiée vendredi, Ben Harris, secrétaire adjoint à la politique économique, et Tara Sinclair, secrétaire adjoint à la macroéconomie, ont déclaré que la reprise de l'emploi aux États-Unis à la suite de la pandémie de COVID-19 avait été "beaucoup plus rapide" qu'après les récentes récessions.

Ils ont ajouté que la reprise du marché du travail américain avait été "exceptionnellement forte", que l'économie américaine était maintenant plus de 5 % plus importante qu'avant le début de la pandémie et que l'inflation de base était plus faible que dans de nombreuses grandes économies avancées.

"Tout en reconnaissant que d'autres économies avancées ont été confrontées à des chocs économiques différents - notamment, nos partenaires européens ont été plus durement touchés par la guerre de la Russie contre l'Ukraine -, les faits montrent que la reprise économique américaine a été très forte", ont écrit M. Harris et M. Sinclair dans un message publié sur le site web du ministère des finances.

Cette publication est intervenue quelques heures après que le ministère du travail a fait état d'une légère augmentation du taux de chômage aux États-Unis, qui est passé à 3,6 % en février, et d'une hausse des salaires plus importante que prévu, les embauches étant concentrées dans un nombre plus restreint de secteurs d'activité.

Harris et Sinclair n'ont pas abordé les nouvelles données, mais ont noté des différences significatives dans les statistiques de l'emploi entre les économies du Groupe des Sept au cours de la première phase de la pandémie, principalement en raison des différences dans la manière dont ces économies ont soutenu les travailleurs et les entreprises pendant les fermetures.

Aux États-Unis et au Canada, l'assurance chômage était la mieux adaptée à un soutien rapide et à grande échelle. Dans le même temps, de nombreuses économies européennes ont exploité les filets de sécurité sociale, souvent d'une manière qui a permis de maintenir l'emploi dans les statistiques officielles.

Malgré les différences dans la réponse initiale, les taux d'emploi sont maintenant bas dans tous les pays du G7, ont-ils déclaré.

Mais la croissance de la productivité du travail aux États-Unis a dépassé celle de l'Europe et du Japon, peut-être parce que le système d'assurance chômage américain permet une plus grande mobilité de la main-d'œuvre par rapport aux systèmes qui préservent l'attachement à l'employeur.

"En général, l'emploi américain s'est déplacé des industries à bas salaires vers les industries à hauts salaires et à forte productivité. L'emploi américain s'est également déplacé vers des secteurs où le nombre moyen d'heures travaillées est plus élevé, ce qui implique une reprise plus forte du nombre d'heures par rapport à l'emploi. Cette réaffectation de la main-d'œuvre pourrait entraîner de nouveaux gains de productivité à l'avenir", ont-ils déclaré.