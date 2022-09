L'hiver peut entraîner une désoccupation rapide : Zelenskiy

S'exprimant lors d'un débat à la conférence "YES", Zelenskiy a averti que l'hiver à venir sera difficile tant pour l'Ukraine que pour l'Europe.

"Quand aurons-nous la victoire ? La réponse à cette question pourrait être donnée par la scène qui se trouve juste devant nous. Je vous le dis ouvertement : Cette étape sera difficile. Nous devons survivre à cet hiver."

Les forces ukrainiennes ont avancé au nord de Kharkiv jusqu'à moins de 30 miles de la frontière avec la Russie et exercent également une pression au sud et à l'est dans la même région, a déclaré dimanche le commandant en chef ukrainien, le général Valeriy Zaluzhnyi.

Zelenskiy a également partagé des images qui montreraient le drapeau de sa nation hissé au-dessus de la colonie de Chkalovske qui a été reprise.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement les récits de l'Ukraine sur le champ de bataille.