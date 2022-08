L'homme politique russe emprisonné Navalny dit qu'il est de retour en cellule de punition

Navalny, le critique le plus virulent du président Vladimir Poutine à l'intérieur de la Russie, purge une peine de 11 ans et demi après avoir été reconnu coupable de violations de sa liberté conditionnelle, de fraude et d'outrage au tribunal. Il affirme que toutes les accusations portées contre lui ont été fabriquées comme un prétexte pour étouffer la dissidence et contrecarrer ses ambitions politiques.

Dans un message sur ses comptes Twitter et Instagram, qui comptent chacun des millions d'adeptes, Navalny a écrit, par l'intermédiaire de ses avocats, qu'il avait été envoyé en cellule de punition pendant cinq jours pour avoir brièvement marché sans les mains derrière le dos, en violation des règles de la prison.

"À ce rythme, cela deviendra mon lieu de résidence permanent", a déclaré l'homme de 46 ans, qualifiant la cellule de "placard infernal".

Il a ajouté : "La directive venait manifestement de Moscou. Même selon les normes d'une prison russe, envoyer quelqu'un en cellule de punition juste pour 3 secondes sans les mains derrière le dos est trop."

Le Service pénitentiaire fédéral n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Navalny, qui a été transféré en juin dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité à l'est de Moscou, a déclaré le 15 août qu'il avait été jeté dans une cellule de punition pour avoir omis de boutonner le bouton supérieur de son uniforme de prisonnier, qui, selon lui, était trop petit pour lui.

L'année dernière, Navalny est rentré volontairement en Russie depuis l'Allemagne où il avait été traité pour ce qui, selon les tests des laboratoires occidentaux, était une tentative quasi fatale d'empoisonnement en Sibérie avec un agent neurotoxique de l'ère soviétique. La Russie nie avoir tenté de le tuer.