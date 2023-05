L'impasse sur le relèvement du plafond de la dette américaine a éclipsé la réunion des dirigeants financiers du Groupe des Sept (G7) qui doit débuter jeudi, renforçant les craintes de récession aux Etats-Unis alors que les banques centrales cherchent à obtenir un atterrissage en douceur de l'économie mondiale.

Mercredi, le président Joe Biden a fait pression sur les parlementaires républicains pour qu'ils agissent rapidement afin de relever le plafond d'emprunt autorisé du gouvernement, actuellement fixé à 31 400 milliards de dollars, sous peine de plonger la première économie mondiale dans la récession.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, devait répondre aux questions de ses homologues du G7, réunis dans la ville japonaise de Niigata, sur la manière dont Washington entendait prévenir les turbulences sur les marchés financiers, déjà inquiets après la récente faillite de plusieurs banques américaines.

La crise de la dette américaine est un casse-tête pour le Japon, qui préside cette année le G7 et qui est le plus gros détenteur de dette américaine au monde.

Le principal diplomate financier japonais, Masato Kanda, a déclaré mardi que les dirigeants financiers du G7 pourraient discuter du plafond de la dette américaine, mais qu'ils ne le mentionneraient probablement pas explicitement dans une déclaration commune à l'issue de la réunion de samedi.

Les risques économiques mondiaux, notamment la persistance d'une inflation élevée et les conséquences des hausses agressives des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe, figureront probablement parmi les principaux sujets de discussion des ministres des finances et des banquiers centraux du G7.

Alors que le relèvement rapide des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine pèse sur l'économie américaine, des données récentes ont montré des signes de faiblesse en Chine, la deuxième économie mondiale.

En avril, les prix à la consommation en Chine ont augmenté au rythme le plus lent depuis plus de deux ans, tandis que la déflation des prix à la production s'est aggravée, selon des données publiées jeudi, anéantissant les espoirs des décideurs politiques qu'un rebond de la demande dans le pays soutiendrait la croissance mondiale.

D'autres thèmes clés seront abordés lors de la réunion du G7 sur les finances, notamment les moyens de renforcer le système financier mondial et les mesures visant à empêcher la Russie de contourner les sanctions prises à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Arrivée à Niigata jeudi, Mme Yellen a déclaré que les États-Unis et une large coalition d'autres pays avaient fourni une aide économique, sécuritaire et humanitaire importante à l'Ukraine, tout en utilisant des sanctions et des contrôles des exportations pour imposer de lourds coûts économiques à la Russie.

Par le passé, les batailles sur le plafond de la dette américaine se sont généralement soldées par un accord conclu à la hâte dans les dernières heures des négociations, évitant ainsi un défaut de paiement sans précédent. En 2011, la bataille a entraîné une dégradation historique de la cote de crédit des États-Unis. Les vétérans de cette bataille avertissent que la situation actuelle est plus risquée, car les clivages politiques se sont accentués.

À l'époque, les dirigeants financiers du G7 avaient déclaré dans un communiqué qu'ils étaient "déterminés à résoudre les tensions découlant des problèmes actuels liés à nos déficits budgétaires, à la dette et à la croissance".