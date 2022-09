L'inflation annuelle au Népal augmente, ajoutant aux difficultés du gouvernement avant les élections.

Ce chiffre, le plus élevé depuis près de six ans, est passé de 8,08 % le mois précédent à près du double du taux de 4,35 % enregistré un an plus tôt, selon les données publiées par la Nepal Rastra Bank (NRB).

La hausse des prix des produits de base ajoute aux difficultés du gouvernement du Premier ministre Sher Bahadur Deuba, qui doit affronter des élections nationales et provinciales en novembre.

L'inflation des produits alimentaires et des boissons s'est élevée à 7,11 % tandis que l'inflation des produits non alimentaires et des services s'est élevée à 9,18 % au cours du dernier mois, indique la NRB.

Les réserves de change brutes ont diminué de 1,2 %, passant de 9,54 milliards de dollars à la mi-août 2022 à 9,42 milliards de dollars à la mi-juillet 2022, ce qui est suffisant pour soutenir les importations de huit mois, selon la banque.

Bien que les réserves totales aient diminué, le ratio d'adéquation a augmenté car les importations globales ont diminué, a déclaré Prakash Kumar Shrestha, chef du département de recherche économique de la banque centrale.

Les responsables ont déclaré que les indicateurs économiques avaient commencé à s'améliorer grâce aux mesures prises par le gouvernement pour remettre l'économie sur les rails.

En avril, le gouvernement a interdit l'importation de 10 produits de luxe, dont les voitures, les téléviseurs, les téléphones portables, les cartes à jouer, les cosmétiques et les alcools, en raison de la diminution des réserves de devises étrangères.

Il a depuis levé l'interdiction sur certains biens, mais les importations de voitures, de téléviseurs, de téléphones portables et de liqueurs restent interdites.

En juillet, la banque centrale a relevé le taux d'intérêt de référence auquel elle prête aux banques commerciales de 7 % à 8,5 % dans le cadre de ses efforts pour maîtriser l'inflation et a mis en garde contre la pression exercée sur les réserves de devises en baisse.

"Ces mesures ont eu un impact positif et les indicateurs économiques ont commencé à rebondir", a déclaré Manarishi Dhital, un assistant du ministre des Finances Janardan Sharma.

Les résidents ont déclaré que l'inflation était une préoccupation majeure car les prix des produits de base augmentent en raison de la guerre Russie-Ukraine.

"Si les prix des biens de consommation courante continuent à augmenter, nous aurons du mal à subvenir aux besoins de la famille avant la saison des festivals annuels qui débutera le mois prochain", a déclaré Binod Shrestha, un chauffeur de camion.