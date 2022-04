L'inflation de mars en Indonésie atteint son niveau le plus élevé depuis deux ans en raison des prix des denrées alimentaires.

L'inflation annuelle a augmenté à 2,64% le mois dernier, la plus élevée depuis avril 2020 et plus rapide que les 2,56% prévus dans un sondage Reuters, en raison de la hausse des prix du piment, de l'huile de cuisson, des œufs, du carburant domestique et des bijoux en or.

Le taux d'inflation de base, qui exclut les aliments volatils et les prix contrôlés par le gouvernement, a également augmenté à 2,37 %, un peu plus que les 2,33 % prévus dans le sondage.

La banque centrale a pour objectif de maintenir l'inflation globale dans une fourchette de 2 % à 4 %.

Cependant, le gouverneur de la Banque d'Indonésie (BI), Perry Warjiyo, a promis ces derniers mois de maintenir les taux d'intérêt à leur niveau le plus bas jusqu'à ce que la BI voie des signes d'une hausse fondamentale des prix, qu'elle évalue avec l'inflation de base.

Par ailleurs, vendredi, l'entreprise énergétique publique Pertamina a augmenté le prix de son essence 92-octane de près de 40 % pour réduire ses pertes dans un contexte de flambée des prix mondiaux du pétrole due à la guerre Russie-Ukraine.

Bien que ce carburant soit moins populaire que l'essence à 90 octanes subventionnée, les économistes estiment que cette mesure renforcera la pression inflationniste juste avant le mois de jeûne du Ramadan, où l'inflation atteint généralement des sommets dans le pays à majorité musulmane.

Le gouvernement a également augmenté la taxe sur la valeur ajoutée d'un point de pourcentage (pp) à 11 % vendredi, une mesure qui, selon le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati, ajouterait moins de 0,5 pp à l'inflation globale.

Wisnu Wardana, économiste à la Bank Danamon, a déclaré que l'augmentation du prix de l'essence ajouterait 0,49 pp à l'inflation globale.

"Nous réitérons notre opinion selon laquelle l'inflation se rapprochera progressivement de la limite supérieure de l'objectif de la banque centrale, suivie d'un calibrage de la politique monétaire au 3T22", a-t-il déclaré, prédisant que la BI pourrait retirer davantage de liquidités du marché par le biais d'opérations d'open market ou commencer à augmenter ses taux directeurs.

Akbar Suwardi, banquier chez l'un des plus grands créanciers indonésiens, a déclaré que, malgré le pic d'inflation attendu, la BI devrait se garder de relever les taux d'intérêt trop tôt.

"Si les taux d'intérêt augmentent et que la demande chute alors que l'inflation reste élevée parce qu'il y a un problème non résolu du côté de l'offre, nous pourrions être confrontés à la stagflation", a-t-il déclaré, faisant référence à une condition économique où la croissance est lente, alors que les prix continuent d'augmenter.

Selon la prévision médiane des économistes interrogés par Reuters le mois dernier, la BI devrait relever ses taux au troisième trimestre. La prochaine réunion de politique monétaire de la BI aura lieu du 18 au 19 avril.