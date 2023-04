FRANCFORT, 18 avril (Reuters) - La croissance des prix à la consommation dans la zone euro a bien ralenti en mars mais l'inflation sous-jacente reste élevée, montrent les chiffres définitifs publiés mercredi par Eurostat.

L'indice des prix à la consommation dans les 20 pays partageant l'euro a décéléré à 6,9% en rythme annuel le mois dernier, un chiffre conforme à l'estimation "flash" et au consensus Reuters.

Ce ralentissement est lié principalement à une baisse rapide des coûts de l'énergie après leur flambée il y a un an lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,9%, un chiffre également conforme à la première estimation et au consensus Reuters.

En excluant l'alimentation et l'énergie, l'indice ressort en ralentissement de 7,5% sur un an, conformément à l'estimation flash. En rythme mensuel, il accélère toutefois à 1,2% contre une estimation à +0,9% et un consensus à +1,1%.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut en plus l'alcool et le tabac, montre une hausse de 5,7% après +5,6% en février et une estimation de 5,7%. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)