WASHINGTON (Reuters) - L'inflation aux États-Unis a fortement ralenti en juin, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine de mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt.

L'indice PCE des prix à la consommation a augmenté de 0,2% en juin d'un mois sur l'autre, après une légère hausse de 0,1% en mai, a déclaré vendredi le département du commerce.

Sur un an, l'indice PCE a progressé de 3,0%. Il s'agit de la plus faible progression annuelle depuis mars 2021, après une hausse de 3,8% en mai.

L'indice d'inflation de base "core PCE", très surveillé par la Réserve fédérale et qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a ralenti à +0,2% après une hausse de 0,3% le mois précédent. Ce qui a ramené l'augmentation en glissement annuel à 4,1%, soit la plus faible progression depuis septembre 2021.

Les prix des denrées alimentaires sont revenus aux niveaux observés avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'indice "core" PCE d'un mois sur l'autre de 0,2% et de 4,2% en glissement annuel.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,5% le mois dernier, selon le département du commerce. Les données de mai ont été révisées à la hausse et montrent que les dépenses ont augmenté de 0,2% au lieu de 0,1%. Les économistes avaient prévu une augmentation de 0,5%.

(Reportage Lucia Mutikani ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)