L'offensive russe dans l'est de l'Ukraine se concentre sur Bakhmut

La ligne de bataille s'étend de Kupiansk, site d'un nœud ferroviaire régional, à travers Bakhmut et au sud jusqu'à la ville de Shakhtarsk occupée par les Russes dans la région de Donetsk, a déclaré l'armée ukrainienne tôt mardi.

"Le nombre de personnels ennemis augmente", a déclaré l'état-major ukrainien. Outre Bakhmut elle-même, six localités voisines de Donetsk ont subi des bombardements russes, a-t-il précisé.

Le président Volodymyr Zelenskiy a décrit lundi la situation autour de Bakhmut comme étant de plus en plus difficile.

"L'ennemi détruit constamment tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions de fortification et de défense. Nos soldats qui défendent la zone autour de Bakhmut sont de véritables héros", a déclaré Zelenskiy.

Dans la région de Donetsk, les soldats ukrainiens se sont recroquevillés dans des tranchées boueuses après que le temps soudainement plus chaud ait ramolli le sol gelé lundi.

"Les deux camps restent sur leurs positions, car comme vous le voyez, qui dit printemps dit boue. Ainsi, il est impossible d'avancer", a déclaré Mykola, 59 ans, commandant d'une batterie de lance-roquettes de la ligne de front ukrainienne, en regardant l'écran d'une tablette pour trouver les coordonnées pour tirer.

Le dégel printanier, connu sous le nom de rasputitsa, a l'habitude de ruiner les plans d'attaque des armées sur le sol de l'Ukraine et de la Russie occidentale, transformant les routes en rivières et les champs en tourbières impénétrables.

Reuters a vu plusieurs véhicules militaires embourbés. Dans une tranchée, creusée profondément dans le sol en zigzag, Volodymyr, un commandant de peloton de 25 ans, a déclaré que ses hommes étaient prêts à opérer par tous les temps.

"Quand on nous donne une cible, cela signifie que nous devons la détruire".

La Russie tente d'encercler Bakhmut, obligeant l'Ukraine à retirer sa garnison. Cela donnerait à Moscou sa première victoire importante depuis plus de six mois, après l'une des phases les plus sanglantes de la guerre jusqu'à présent - un assaut russe implacable qui a commencé sur un sol gelé.

UNE PROGRESSION LENTE

Ses forces reconstituées avec des centaines de milliers de réservistes appelés à la fin de l'année dernière, la Russie a intensifié ses attaques sur plusieurs endroits le long du front à l'est. Les pays occidentaux affirment que plusieurs des assauts de la Russie ont échoué à grands frais.

Mais les troupes de Moscou ont fait des progrès évidents, bien que lents, au nord et au sud de Bakhmut, tentant de couper les forces ukrainiennes à l'intérieur de la ville en ruines, qui abritait autrefois environ 75 000 personnes.

"Des batailles vicieuses se déroulent là-bas. Le commandement fait tout ce qu'il peut pour empêcher l'ennemi d'avancer sur notre territoire", a déclaré à la télévision ukrainienne Serhiy Cherevatyi, un porte-parole du commandement militaire de l'est de l'Ukraine.

De son côté, Moscou a affirmé avoir détruit un dépôt de munitions ukrainien près de Bakhmut et abattu des roquettes de fabrication américaine et des drones ukrainiens. Reuters n'a pas pu vérifier les rapports sur les champs de bataille.

YELLEN À KYIV

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est devenue le dernier haut responsable occidental à se rendre dans la capitale ukrainienne, Kiev, promettant de l'aide et davantage de mesures pour isoler la Russie après des réunions avec Zelenskiy et d'autres responsables. Son patron, le président Joe Biden, s'y est rendu il y a une semaine pour marquer le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"L'Amérique se tiendra aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra", a déclaré lundi Yellen, flanquée de sacs de sable au bureau des ministres, au Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal.

Mme Yellen a annoncé le transfert des premiers 1,25 milliard de dollars de la dernière tranche de 9,9 milliards de dollars d'aide économique et budgétaire de Washington, et a visité une école où les salaires des enseignants sont remboursés par l'aide budgétaire américaine.

Elle a également soutenu l'achèvement d'un programme entièrement financé pour l'Ukraine auprès du Fonds monétaire international d'ici la fin du mois de mars.

Les forces militaires ukrainiennes se sont principalement concentrées sur le maintien de positions défensives ces dernières semaines, mais on s'attend à ce qu'elles tentent une contre-offensive plus tard dans l'année en utilisant de nouvelles armes promises par l'Occident.

M. Zelenskiy a de nouveau insisté pour obtenir des avions de combat F-16 que ses alliés occidentaux ont été réticents à fournir.

"Nos pilotes, nos unités antiaériennes et les autres experts de notre armée de l'air font un excellent travail", a déclaré Zelenskiy dans son allocution radiophonique nocturne. "Mais nous serons en mesure de protéger complètement notre ciel lorsque le tabou de l'aviation sera entièrement levé dans les relations avec nos partenaires."

Lors de l'anniversaire de la guerre du 24 février, les deux parties ont tenté de démontrer leur détermination pour une deuxième année de combat.

Le président russe Vladimir Poutine a prononcé un grand discours dans lequel il a abandonné le dernier traité de contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis, mais n'a annoncé aucune initiative majeure pour changer le cours de la guerre.

Il a été devancé par Biden, qui s'est rendu à Kiev et a prononcé un discours marquant de son propre chef à Varsovie.

Les troupes ukrainiennes, en infériorité numérique, ont repoussé l'attaque de la Russie qui visait à prendre la capitale au début de la guerre et ont ensuite reconquis d'importants territoires. La Russie occupe toujours près d'un cinquième de l'Ukraine qu'elle prétend avoir annexé.