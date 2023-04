Le chef de l'autorité allemande de régulation antitrust a déclaré qu'il pourrait enquêter sur les fournisseurs d'énergie à la suite de plaintes de consommateurs concernant des hausses de prix et de possibles abus du plafonnement des prix de l'énergie imposé par le gouvernement.

"Nous avons déjà commencé à mettre en œuvre l'interdiction des abus. En particulier, la planification de mesures d'enquête spécifiques est déjà bien avancée", a déclaré Andreas Mundt, président de l'Office des cartels, cité par le journal Rheinische Post samedi.

Berlin a mis en place l'année dernière un plan d'aide de 200 milliards d'euros (220,00 milliards de dollars) pour aider les entreprises et les ménages à supporter la flambée des factures d'électricité et de gaz à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'une baisse des exportations de gaz russe.

Selon les portails de consommateurs, les tarifs de l'électricité et du gaz de certains fournisseurs en Allemagne sont supérieurs aux plafonds fixés par le gouvernement, malgré la baisse des prix mondiaux du gaz par rapport à l'été dernier, et l'on craint que certains fournisseurs n'augmentent leurs prix pour bénéficier de milliards d'euros de subventions publiques.

Les critiques affirment que le plafonnement des prix n'incite pas les ménages à changer de fournisseur d'énergie pour un moins cher, étant donné que le plafond s'appliquerait automatiquement et que le gouvernement paierait simplement la différence.

M. Mundt a déclaré que son bureau avait reçu un nombre à quatre chiffres de plaintes concernant les prix de l'énergie depuis la fin de l'année 2022.

"Il est tout sauf anodin de trouver le mouton noir parmi des milliers de fournisseurs proposant une grande variété de tarifs", a ajouté M. Mundt.

(1 dollar = 0,9091 euro)