L'opérateur mobile Veon va vendre ses activités en Russie pour environ 2 milliards de dollars

Veon exploite sa marque Beeline par le biais de sa filiale Vimpelcom en Russie, un marché qui représente environ la moitié des revenus du groupe.

Veon rejoint la liste croissante des entreprises occidentales qui se débarrassent de leurs actifs en Russie depuis que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine fin février.

La transaction devrait être conclue d'ici le 1er juin de l'année prochaine, a déclaré Veon.

"Je suis convaincu que la vente convenue des opérations russes de Veon à l'équipe de direction de Vimpelcom représente une solution optimale pour Veon, ses opérations russes et les parties prenantes des deux sociétés, notamment les clients, les actionnaires et les créanciers, ainsi que les employés en Russie et hors de Russie", a déclaré le PDG Kaan Terzioglu dans un communiqué.

(1 $ = 60,3500 roubles)