L'ultimatum de Moscou : l'Ukraine remplit ses propositions ou l'armée russe décidera

Kiev et ses alliés occidentaux ont rejeté la proposition de dialogue de Poutine, alors que ses forces bombardent les villes ukrainiennes de missiles et de roquettes et que Moscou continue d'exiger que Kiev reconnaisse sa conquête d'un cinquième du pays.

Kiev affirme qu'elle se battra jusqu'au retrait de la Russie.

"Nos propositions pour la démilitarisation et la dénazification des territoires contrôlés par le régime, l'élimination des menaces à la sécurité de la Russie qui en émanent, y compris nos nouvelles terres, sont bien connues de l'ennemi", a déclaré l'agence de presse d'État TASS citant les propos de M. Lavrov tard dans la journée de lundi.

"Le point est simple : Remplissez-les pour votre propre bien. Sinon, la question sera tranchée par l'armée russe."

Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine le 24 février, la qualifiant d'"opération spéciale" pour "dénazifier" et démilitariser l'Ukraine, qui, selon lui, constitue une menace pour la Russie. Kiev et l'Occident affirment que l'invasion de Poutine n'était qu'une simple prise de terrain impérialiste.

Alors que la guerre entre dans son 11e mois, les forces russes sont engagées dans de violents combats dans l'est et le sud de l'Ukraine, après des revers embarrassants sur le champ de bataille.

Lundi, un drone vraisemblablement ukrainien a pénétré sur des centaines de kilomètres dans l'espace aérien russe, provoquant une explosion mortelle à la principale base des bombardiers stratégiques de Moscou, dans la dernière attaque en date à exposer les lacunes de ses défenses aériennes.

Un drone présumé a frappé la même base le 5 décembre.

Lundi, Moscou a déclaré qu'elle avait abattu le drone, provoquant son crash sur la base aérienne d'Engels, où trois membres du service ont été tués. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire, conformément à sa politique habituelle concernant les incidents à l'intérieur de la Russie.

La base, principal terrain d'aviation pour les bombardiers que, selon Kiev, Moscou utilise pour attaquer les infrastructures civiles ukrainiennes, se trouve à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Ces mêmes avions sont également conçus pour lancer des missiles à capacité nucléaire dans le cadre de la dissuasion stratégique à long terme de la Russie.

Le ministère russe de la défense a déclaré dans un communiqué qu'aucun avion n'avait été endommagé, mais des comptes de médias sociaux russes et ukrainiens ont affirmé que plusieurs avions avaient été détruits. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces rapports de manière indépendante.

LES ANCIENS ÉTATS SOVIÉTIQUES SE RÉUNISSENT

Lundi, Poutine a accueilli les dirigeants d'autres anciens États soviétiques à Saint-Pétersbourg pour un sommet du groupe de la Communauté des États indépendants, que l'Ukraine a quitté depuis longtemps.

Dans des remarques télévisées, M. Poutine n'a fait aucune référence directe à la guerre, tout en déclarant que les menaces à la sécurité et à la stabilité de la région eurasienne étaient en augmentation.

"Malheureusement, les défis et les menaces dans cette région, surtout de l'extérieur, ne font que croître chaque année", a-t-il déclaré.

"Nous devons aussi reconnaître malheureusement que des désaccords surgissent également entre les États membres du Commonwealth."

L'invasion de l'Ukraine a été un test pour l'autorité de longue date de la Russie parmi les autres États ex-soviétiques.

Des combats ont éclaté ces derniers mois entre les membres de la CEI, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans un conflit où la Russie a envoyé des casques bleus, tandis qu'un conflit frontalier a éclaté entre le Kirghizstan et le Tadjikistan. M. Poutine a déclaré que de tels désaccords devraient être résolus par "une aide fraternelle et une action de médiation".

NEUF MILLIONS DE PERSONNES PRIVÉES D'ÉLECTRICITÉ

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré dans son discours vidéo nocturne lundi que la situation sur le front dans la région de Donbas était "difficile et douloureuse" et nécessitait toute la "force et la concentration" du pays.

Il a déclaré qu'en raison de la prise pour cible par la Russie de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, près de neuf millions de personnes étaient privées d'électricité. Ce chiffre représente environ un quart de la population de l'Ukraine.

Depuis l'invasion, l'Ukraine a chassé les forces russes du nord, les a vaincues aux abords de la capitale Kiev et a forcé les Russes à battre en retraite à l'est et au sud. Mais Moscou contrôle toujours des pans entiers des terres de l'est et du sud que Poutine prétend avoir annexés.

Des dizaines de milliers de civils ukrainiens sont morts dans les villes que la Russie a rasées, et des milliers de soldats des deux camps ont été tués, ce qui a obligé Poutine à rappeler des centaines de milliers de réservistes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.