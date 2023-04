Les économies des six pays des Balkans occidentaux font preuve de résilience malgré une croissance économique estimée à 2,6 % en 2023 et une hausse continue des prix, a déclaré la Banque mondiale dans son rapport économique semestriel pour la région mardi.

L'Albanie, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie ont dépassé les niveaux de croissance d'avant la pandémie malgré les retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, les conditions météorologiques défavorables et le resserrement des conditions financières, a déclaré la banque.

La croissance devrait être alimentée par la consommation privée, les exportations et les investissements publics dans certains pays, mais la région doit reconstituer des réserves pour se préparer aux chocs futurs et entreprendre des réformes du côté de l'offre pour se préparer à une croissance plus durable et plus verte, selon le rapport.

"Pour continuer à résister à la tempête provoquée par les multiples chocs économiques, les pays peuvent obtenir des rendements élevés en poursuivant des réformes qui stimulent la productivité à moyen terme, telles que l'accélération de l'intégration régionale, l'augmentation des niveaux de concurrence sur le marché et l'attraction d'investissements de meilleure qualité", a déclaré Xiaoqing Yu, directeur de la Banque mondiale pour la région des Balkans de l'Ouest.

L'inflation dans les Balkans occidentaux a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies en 2022, avec une inflation alimentaire de 20 % en moyenne, et les pressions sur les prix restent élevées au début de 2023, ce qui nécessite un nouveau resserrement de la politique monétaire, selon la banque.

La hausse des prix a particulièrement affecté les ménages à faible revenu, ce qui a entraîné une réduction beaucoup plus lente de la pauvreté malgré les programmes de soutien du gouvernement pour atténuer la crise de l'énergie.

La croissance de l'emploi, qui a atteint un taux historique de 47 % en septembre 2022, a commencé à décliner au cours du second semestre de l'année dernière.

Les contraintes potentielles futures comprennent une demande extérieure plus faible qui pourrait affecter négativement les revenus des exportations et limiter les envois de fonds, ainsi qu'une marge de manœuvre budgétaire plus étroite, selon le rapport.