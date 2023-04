La Banque mondiale va aider à financer la réparation des infrastructures énergétiques ukrainiennes

La subvention de 200 millions de dollars sera utilisée pour effectuer des réparations d'urgence sur les transformateurs de transition, les chaudières mobiles et d'autres équipements critiques d'urgence, a déclaré la Banque mondiale dans un communiqué.

La Banque mondiale a mobilisé plus de 23 milliards de dollars en financement d'urgence pour l'Ukraine, y compris les engagements et les promesses des donateurs. Plus de 20 milliards de dollars ont été déboursés dans le cadre de plusieurs projets.

Les infrastructures énergétiques ont subi 11 milliards de dollars de dégâts au cours de l'année écoulée et constituent l'un des domaines les plus critiques pour lesquels l'Ukraine a besoin d'une aide urgente, a déclaré mercredi Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale.

Au cours de l'automne et de l'hiver, plus de la moitié de l'infrastructure électrique de l'Ukraine a été endommagée, ce qui a entraîné des coupures de courant dans tout le pays et contribué aux pénuries de nourriture, de chauffage et d'eau, a indiqué la Banque mondiale.

La plupart des centrales électriques ont depuis été reconnectées au réseau. Toutefois, les dommages importants subis par les sous-stations de transmission limitent encore leur production, ce qui entraîne des délestages et des pannes programmés dans la plupart des régions, a ajouté la Banque mondiale.

L'Ukraine a déclaré lundi qu'elle avait repris ses exportations d'électricité vers l'Europe après les avoir suspendues en octobre lorsque la Russie a commencé à lancer des attaques régulières de missiles et de drones contre des infrastructures énergétiques essentielles.

Les frappes ont provoqué des coupures de courant généralisées pour les civils et les industries, obligeant les travailleurs à faire des heures supplémentaires pour réparer le réseau.

Le procureur général de la Cour pénale internationale s'est rendu en Ukraine en février pour enquêter sur les frappes aériennes russes sur le réseau électrique qui, selon Kiev, visent à intimider les civils ordinaires.

Moscou, qui a lancé son invasion en février 2022 et l'a qualifiée d'"opération militaire spéciale", a déclaré que les attaques visaient à affaiblir l'armée ukrainienne.