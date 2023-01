La Biélorussie renforce son groupement militaire conjoint avec la Russie

(Reuters) - Minsk et Moscou ont renforcé leur groupement militaire conjoint en Biélorussie avec des armes, des soldats et des équipements spécialisés et préparent des exercices communs pour les forces aériennes, a déclaré jeudi le ministère biélorusse de la Défense.

Le ministère a déclaré que l'objectif était de "renforcer la protection et la défense de l'Union de la Russie et de la Biélorussie".

"Le personnel, les armes, les équipements militaires et spéciaux des forces armées de la Fédération de Russie continueront d'être acheminés en République de Biélorussie", précise le communiqué.

Selon le plan, les exercices tactiques de l'armée de l'air visent à "augmenter le niveau d'entraînement au combat des unités d'aviation". Le ministère n'a pas divulgué la date des prochains exercices et n'a pas fourni de détails.

La Biélorussie a autorisé la Russie à utiliser son territoire pour envoyer des troupes combattre en Ukraine lors du lancement de l'offensive russe contre Kyiv le 24 février dernier.

L'Ukraine redoute que Moscou utilise la Biélorussie pour lancer une nouvelle invasion terrestre depuis le nord, une étape qui ouvrirait un nouveau front majeur dans la guerre entre les deux pays.

