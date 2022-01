La Bulgarie affirme décider seule de sa défense, appelle la Russie à la désescalade

MOSCOU, 21 janvier (Reuters) - La Bulgarie décidera seule de ses plans de défense en coordination avec ses alliés de l'Otan, a déclaré vendredi le Premier ministre Kiril Petkov, qui a appelé la Russie à engager un dialogue constructif avec l'Occident sur la désescalade des tensions au sujet de l'Ukraine.

"La Bulgarie est un pays souverain, qui a fait son choix il y a longtemps en devenant membre de l'Otan. En tant que tel, nous décidons seuls d'organiser la défense de notre pays en coordination avec nos partenaires", a ainsi déclaré le Premier ministre bulgare devant le Parlement.

Kiril Petkov réagissait ainsi aux déclarations vendredi du ministère des Affaires étrangères russe, qui a indiqué que les garanties de sécurité demandées par la Russie auprès des puissances occidentales comprenaient des dispositions exigeant que les forces de l'Otan quittent la Roumanie et la Bulgarie.

Moscou demande à l'Alliance atlantique des garanties juridiquement contraignantes sur un arrêt de l'expansion de l'Otan et le retour à ses frontières de 1997.

Interrogé sur ce que cela signifiait pour la Roumanie et la Bulgarie, qui ont rejoint l'Otan après 1997, le ministère russe a répondu que Moscou souhaitait que toutes les troupes étrangères, armes et autres matériels militaires soient retirés de ces pays. (Reportage Tsvetelia Tsolova; rédigé par Olzhas Auyezov; Blandine Hénault et Dina Kartit pour la version française, édité par Tangi Salaün et Sophie Louet)