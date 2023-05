Le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, a assuré ses homologues russe et indien de l'approfondissement des liens bilatéraux, promettant que "la coordination et la coopération" ne feraient que se renforcer, dans une démonstration de solidarité avec deux des plus grands voisins de la Chine.

M. Qin a rencontré jeudi en Inde d'autres ministres des affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai, un bloc de nations couvrant la majeure partie de l'Eurasie. Pékin cherche à préserver des relations stables avec les pays de la région, alors que les relations avec l'Occident, en particulier avec Washington, restent tendues.

Les États-Unis exhortent depuis longtemps la Chine à contribuer à la résolution de la guerre en Ukraine, même si Pékin a refusé de dénoncer les mouvements militaires de la Russie comme une invasion. Dans un geste historique la semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a parlé directement avec l'Ukrainien Volodymyr Zelenskiy pour la première fois depuis que Moscou a envoyé ses troupes en Ukraine.

Lors de sa rencontre avec le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en marge de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, M. Qin a déclaré que la Chine était "disposée à maintenir la communication et la coordination avec la Russie afin d'apporter des contributions tangibles au règlement politique de la crise" en Ukraine.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la communication et la coordination avec les autres États membres de l'OCS et de maintenir l'"unité" de l'organisation, selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères publié vendredi.

Elles ont en outre convenu de renforcer la coordination dans la région Asie-Pacifique, a indiqué le ministère, sans donner de détails.

Le bloc comprend actuellement la Russie, l'Inde, la Chine, le Pakistan et quatre pays d'Asie centrale : le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'Iran et le Belarus devraient être intégrés à l'OCS lors d'un sommet qui se tiendra à New Delhi en juillet, a déclaré un fonctionnaire du ministère indien des affaires étrangères.

Lors d'une réunion séparée avec le ministre indien des affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, M. Qin a déclaré que la Chine était disposée à approfondir la "coordination et la coopération" sur les questions internationales et régionales avec l'Inde et à remettre les relations sur la voie d'un développement "sain".

Les relations entre la Chine et l'Inde se sont détériorées depuis 2020, lorsque leurs troupes se sont affrontées sur une frontière himalayenne contestée et que 24 personnes ont été tuées. Le mois dernier, Pékin a publié une carte montrant que l'Arunachal Pradesh, revendiqué par l'Inde, faisait partie du Tibet, ce qui a suscité la colère de New Delhi.

M. Qin a déclaré à M. Jaishankar que la situation à la frontière était "généralement stable".

"Nous devrions tirer des expériences et des leçons de l'histoire, appréhender les relations bilatérales d'un point de vue stratégique et dans une perspective à long terme, nous respecter mutuellement, apprendre l'un de l'autre et parvenir à un succès mutuel", a déclaré M. Qin à M. Jaishankar.