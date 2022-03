La Chine dit que sa priorité est d'empêcher la crise en Ukraine de s'aggraver

Koste - et oui, un opération spéciale qui serait déjà une vieille histoire si l'OTAN n'avait pas foutu la m***de.

Si l'OTAN ,'avait pas imposé toute ses sanctions pour défendre ses propres intérêts et continuer à s'implanter en Ukraine avec pour seul but d'isoler un peu plus la Russie. Si l'OTAN n'avait pas construit 3 usines chimiques pour fabriquer des virus de guerre bactériologique. Si l'OTAN n'avait pas été prise la main dans le sac de sa manipulation via la diaspora juive ukrainienne.

Mais ça, personne ne le voit, personne ne va chercher d'autres informations que les mensonges de l'Ouest et la guerre de l'information. 2