La Chine met en danger les actifs spatiaux des États-Unis, selon un officier supérieur américain

Historiquement à la traîne dans un domaine dominé par les États-Unis et la Russie, Pékin a réalisé ces dernières années des avancées significatives qui ont alarmé Washington et d'autres nations occidentales, notamment en testant un missile antisatellite en 2007.

Le général de l'armée américaine James H. Dickinson, commandant de l'U.S. Space Command, a déclaré aux journalistes lors d'une téléconférence depuis Hawaï que de tels tests ASAT, ou antisatellites, encombrent l'espace de débris.

"Ils continuent à construire et à développer des capacités qui, très franchement, mettent en danger la plupart de nos actifs dans le domaine spatial. Il s'agit vraiment d'un progrès si vous voulez dans leurs capacités", a-t-il déclaré, en faisant référence à la Chine. "Leur compréhension (est) que l'espace est une pièce très importante non seulement pour leur environnement économique ou l'environnement économique mondial, mais aussi pour l'environnement militaire. Nous continuons à surveiller cela de très près alors qu'ils continuent à augmenter leurs capacités."

La Chine affirme que son programme spatial est à des fins pacifiques.

Trois astronautes chinois ont atterri sur terre dimanche à bord de la capsule de rentrée du vaisseau spatial Shenzhou-14, a rapporté le diffuseur d'État CCTV, mettant fin à une mission de six mois sur la station spatiale chinoise.

La station représente une étape importante dans le programme spatial chinois de trois décennies avec équipage, approuvé pour la première fois en 1992. Elle marque également le début d'une habitation chinoise permanente dans l'espace.

M. Dickinson a déclaré que son commandement, ainsi que le commandement indo-pacifique des États-Unis, était concentré sur le défi posé par la Chine.

"Une position unifiée des alliés et des partenaires est essentielle pour contrer la coercition et la subversion qui menacent l'ordre international fondé sur des règles, ici dans l'Indo-Pacifique et au-delà", a-t-il déclaré.