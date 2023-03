La Corée du Nord ne semble pas prête à procéder à un essai nucléaire imminent, selon un responsable américain

Les responsables américains ont averti depuis près d'un an que la Corée du Nord pourrait reprendre ses essais nucléaires pour la première fois depuis 2017, ce qui serait considéré comme une grave provocation par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et d'autres responsables ont mis en garde contre cette possibilité en mai 2022, avant le voyage du président Joe Biden en Asie.

"J'attends cela aussi", a déclaré le lieutenant-général Scott Berrier à la presse au siège de la DIA. "Il y a un tas de facteurs différents qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la décision (de Kim) à ce sujet. Et il y a un certain nombre de choses que nous surveillons en termes d'indications et d'avertissements. Ces deux éléments n'ont pas été alignés.

Selon M. Berrier, Kim aurait pu choisir de faire coïncider un essai nucléaire avec les exercices en cours du Bouclier de la liberté menés par les armées américaine et sud-coréenne. Cet exercice de 11 jours doit se terminer jeudi.

"Il ne semble pas qu'il va le faire", a déclaré M. Berrier. "Mais il le débouchera en temps utile et à l'endroit de son choix, ce que nous surveillerons très, très attentivement."

BEAUCOUP PLUS DANGEREUX

La Corée du Nord est depuis longtemps interdite d'essais nucléaires et de tirs de missiles balistiques par le Conseil de sécurité, qui a renforcé les sanctions contre Pyongyang au fil des ans pour couper le financement de ces programmes.

Ces dernières années, les 15 membres du Conseil ont été divisés sur la manière de traiter la Corée du Nord. Bien que la Russie et la Chine aient soutenu le durcissement des sanctions après le dernier essai nucléaire de la Corée du Nord, elles ont opposé leur veto, en mai 2022, à une initiative des États-Unis visant à imposer de nouvelles sanctions de l'ONU à la suite de nouveaux tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord.

L'année dernière, la Corée du Nord a procédé à un nombre sans précédent de lancements, dont des missiles balistiques intercontinentaux conçus pour atteindre le continent américain.

Ces essais se poursuivent. Mercredi, la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles de croisière au large de sa côte orientale, trois jours après avoir lancé en mer un missile balistique de courte portée.

L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a déclaré que les tirs de mercredi pourraient concerner des missiles de croisière stratégiques.

Le terme "stratégique" est généralement utilisé pour décrire des armes dotées d'une capacité nucléaire. Le dernier tir connu de missiles de croisière stratégiques effectué par la Corée du Nord remonte au 12 mars, date à laquelle elle a déclaré en avoir tiré deux à partir d'un sous-marin. Interrogé sur la vague d'essais effectués par la Corée du Nord, M. Berrier a déclaré qu'il pensait que M. Kim n'était toujours pas satisfait de sa force de dissuasion, malgré les progrès réalisés par ses programmes militaires au cours des dernières années.

"Il continue à rechercher une plus grande précision et une plus grande létalité avec sa force de missiles", a déclaré M. Berrier.

Il a noté que les forces terrestres conventionnelles de la Corée du Nord "se sont atrophiées en temps utile", alors que Kim a fait progresser ses armes nucléaires et ses programmes de missiles.

"Mais je pense que la Corée du Nord est beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'a été par le passé", a déclaré M. Berrier.