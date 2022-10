La Corée du Nord tire des missiles balistiques après avoir condamné la réunion de l'ONU et les exercices américains.

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques de courte portée en mer jeudi en direction du Japon, après le retour d'un porte-avions américain dans la région et une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en réponse aux récents lancements du Nord.

Le lancement de missile était le sixième en 12 jours et le premier depuis que la Corée du Nord a tiré un missile à portée intermédiaire (IRBM) au-dessus du Japon mardi, ce qui a provoqué des exercices conjoints de missiles sud-coréens et américains au cours desquels une arme s'est écrasée et a brûlé.

Le lancement a été signalé par l'état-major interarmées de la Corée du Sud et le gouvernement japonais.

"C'est la sixième fois en peu de temps, en comptant ceux de la fin septembre", a déclaré aux journalistes le Premier ministre japonais Fumio Kishida. "Cela ne peut absolument pas être toléré".

Le lancement a eu lieu environ une heure après que la Corée du Nord ait condamné les États-Unis pour avoir parlé au Conseil de sécurité des Nations Unies des "justes mesures de riposte de l'Armée populaire de Corée aux exercices conjoints Corée du Sud - États-Unis", suggérant que ses tests de missiles sont une réaction aux mouvements militaires alliés.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères de la nation recluse, la Corée du Nord a également condamné Washington pour avoir repositionné un porte-avions américain au large de la péninsule coréenne, affirmant que cela constituait une menace sérieuse pour la stabilité de la situation.

L'USS Ronald Reagan et son groupe d'attaque composé de navires de guerre qui l'accompagnent ont été brusquement redéployés en réponse au lancement d'IRBM par la Corée du Nord au-dessus du Japon.

Mercredi, les États-Unis ont accusé la Chine et la Russie de favoriser le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en bloquant les tentatives de renforcement des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU à l'encontre de Pyongyang pour ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui doit s'entretenir par téléphone avec Kishida jeudi, a déclaré aux journalistes que son pays décrochera sa sécurité grâce à son alliance avec les États-Unis et à sa coopération avec le Japon.

Il a déclaré que le porte-avions américain était entré dans les eaux au large de la Corée du Sud tard mercredi.

Le conseil de sécurité nationale de M. Yoon a averti que la Corée du Nord ferait face à une forte réaction internationale suite à ces essais.

Tokyo a déposé une "protestation véhémente" auprès de la Corée du Nord au sujet des lancements de jeudi par l'intermédiaire de délégations à Pékin, a déclaré le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada.

Le premier missile de jeudi a probablement volé à une altitude d'environ 100 km et a une portée de 350 km, tandis que le second avait une altitude estimée à 50 kilomètres (31,07 miles) et a couvert 800 km, volant probablement sur une trajectoire irrégulière, a-t-il déclaré.

Bon nombre des missiles balistiques à courte portée (SRBM) les plus récents de la Corée du Nord sont conçus pour voler sur une trajectoire plus basse et déprimée et potentiellement pour manœuvrer, ce qui complique les efforts pour les détecter et les intercepter.

"La Corée du Nord a intensifié sans relâche et unilatéralement ses provocations, surtout depuis le début de l'année", a déclaré M. Hamada aux journalistes.

Le JCS de la Corée du Sud a déclaré que les missiles ont été lancés depuis les environs de la capitale nord-coréenne, Pyongyang.

La Corée du Nord a lancé environ 40 missiles cette année. Son calendrier record a commencé en janvier avec le lancement d'un nouveau "missile hypersonique" et s'est poursuivi avec des missiles de croisière à longue portée, des SRBM tirés depuis des wagons, des aéroports et un sous-marin, ses premiers lancements de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) depuis 2017 et l'IRBM tiré au-dessus du Japon.

Il semble également prêt à effectuer un essai nucléaire pour la première fois depuis 2017, selon des responsables de Séoul et de Washington.

Les États-Unis et leurs alliés ont intensifié les démonstrations de force militaire dans la région, mais il semble y avoir peu de perspectives de nouvelles sanctions internationales de la part du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a déjà adopté des résolutions interdisant le développement des missiles et du nucléaire du Nord.

L'ambassadeur adjoint de la Chine aux Nations Unies, Geng Shuang, a déclaré que le Conseil de sécurité devait jouer un rôle constructif "au lieu de s'appuyer uniquement sur une rhétorique ou une pression forte."

En mai, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une initiative des États-Unis visant à imposer davantage de sanctions de l'ONU à la Corée du Nord en raison de ses nouveaux tirs de missiles balistiques, divisant publiquement le Conseil de sécurité pour la première fois depuis qu'il a commencé à punir Pyongyang avec des sanctions en 2006. (Reportage de Joori Roh à Séoul et Chang-Ran Kim à Tokyo ; Rédaction de Josh Smith ; Montage de Richard Pullin, Josie Kao et Gerry Doyle)