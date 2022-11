La Corée du Nord tire quatre nouveaux missiles balistiques

(.)

par Cynthia Kim

SEOUL, 5 novembre (Reuters) - La Corée du Nord a tiré quatre missiles balistiques de courte portée dans la mer occidentale samedi, a-t-on appris auprès de l'Armée sud-coréenne, alors que Séoul et Washington ont mis fin à un exercice militaire conjoint long de six jours.

Pyongyang a multiplié les tirs de missiles ces derniers jours, dont un missile balistique de courte portée qui est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, et un possible missile balistique intercontinental, projectile de longue portée susceptible de propulser une tête nucléaire.

Ces manoeuvres ont été vivement condamnées par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, et ravivent les craintes quant à la volonté de Pyongyang de reprendre des essais nucléaires, qui seraient les premiers depuis 2017.

Les lancements, qui ont eu lieu samedi entre 11 h 31 et 11 h 59 (0231-0259 GMT), interviennent alors que les États-Unis et la Corée du Sud ont mis fin à un exercice militaire conjoint, commencé lundi dernier.

Les missiles ont volé sur environ 130 km, atteignant une altitude d'environ 20 km, a précisé l'armée sud-coréenne.

Les manoeuvres conjointes de Washington et de Séoul ont mobilisé quelque 240 avions militaires et deux bombardiers stratégiques américains B-1B, ainsi que quatre chasseurs F-16 et quatre F-35A, selon les chefs d'état-major inter-armées de Corée du Sud.

C'est la première fois que le B-1B est déployé dans le cadre d'exercices américano-sud-coréens depuis 2017.

Un tel déploiement de moyens montre "les capacités de défense combinées et la détermination de la République de Corée et des États-Unis à répondre résolument à toute provocation de la Corée du Nord, et la volonté des États-Unis de s'engager fortement dans une stratégie de dissuasion", ont déclaré les chefs d'état-major dans un communiqué.

Pyongyang avait demandé vendredi aux États-Unis et à la Corée du Sud de cesser leurs exercices aériens "provocateurs".

La Corée du Sud a déclaré avoir envoyé des avions de combat en réponse à l'envoi ordonné par Pyongyang de 180 chasseurs nord-coréens près de la frontière.

Mercredi, la Corée du Nord a tiré 23 missiles, un record sur une journée. L'un d'entre eux a atterri pour la première fois au large des côtes sud-coréennes.

Lors d'une réunion publique du Conseil de sécurité des Nations unies réclamée par Washington qui s'est tenue vendredi, les Etats-Unis ont reproché à la Russie et à la Chine de protéger la Corée du Nord contre toute action possible du Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurité est, depuis des années, divisé quant au traitement qu'il doit réserver à la Corée du Nord.

En mai, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une tentative des États-Unis d'imposer davantage de sanctions en réponse à des tirs de missiles nord-coréens. (Reportage de Cynthia Kim, version française Caroline Pailliez)