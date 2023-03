La Corée du Sud annonce une liste d'articles interdits à l'exportation vers le Nord

Le ministère sud-coréen des affaires étrangères a déclaré que 77 matériaux figurant sur la liste seront interdits d'exportation vers la Corée du Nord par l'intermédiaire d'un pays tiers, ajoutant que cette mesure visait à accélérer la mise en œuvre des sanctions à l'encontre du régime reclus.

La liste vise spécifiquement le développement de satellites par la Corée du Nord après que Pyongyang a déclaré qu'il développerait un nouveau satellite espion d'ici avril de cette année.

La Corée du Nord a procédé à un nombre record d'essais d'armes l'année dernière et a tiré jeudi son plus gros ICBM, le Hwasong-17, dans ce qu'elle a appelé un "avertissement" à ses ennemis.

La Corée du Sud a également imposé de nouvelles sanctions à quatre personnes et six entités liées aux programmes d'armement illégaux de la Corée du Nord, a déclaré le ministère.

Cette décision intervient alors que le Conseil de sécurité des Nations unies reste divisé sur la manière de traiter les tirs répétés de missiles balistiques par la Corée du Nord. La Corée du Nord est soumise à des sanctions de l'ONU pour ses programmes nucléaires et de missiles depuis 2006.

La Chine et la Russie ont accusé les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud de provoquer Pyongyang, tandis que Washington accuse Pékin et Moscou d'enhardir la Corée du Nord en la protégeant contre de nouvelles sanctions.