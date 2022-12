La Corée du Sud dit vouloir coordonner avec les États-Unis et le Japon les sanctions contre la Corée du Nord.

Kim Gunn, représentant spécial de la Corée du Sud pour les affaires de paix et de sécurité dans la péninsule coréenne, a déclaré lors d'une réunion avec ses homologues américains et japonais que la Corée du Nord "devenait plus agressive et flagrante dans sa menace nucléaire".

"Les nouvelles provocations de la Corée du Nord seront accueillies par une réponse ferme et unie de la communauté internationale", a-t-il déclaré.

Ce mois-ci, les trois pays ont imposé de nouvelles sanctions aux responsables nord-coréens liés aux programmes d'armement du pays après l'essai de missile balistique intercontinental de Pyongyang.

Les sanctions font suite à un essai de missile balistique intercontinental effectué par la Corée du Nord le 18 novembre, dans le cadre d'une vague de plus de 60 lancements de missiles cette année, et dans un contexte d'inquiétude quant à la reprise des essais d'armes nucléaires, suspendus depuis 2017.

Des décennies de sanctions dirigées par les États-Unis n'ont pas réussi à stopper les programmes de missiles et d'armes nucléaires de plus en plus sophistiqués de la Corée du Nord.

Le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, Sung Kim, a déclaré mardi lors de la réunion à Jakarta que le comportement de Pyongyang présentait l'un des plus graves défis de sécurité pour la région et au-delà.

Pendant ce temps, le directeur général du Bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère japonais des Affaires étrangères, Funakoshi Takehiro, a déclaré que les trois alliés avaient élevé la coopération en matière de sécurité à un niveau sans précédent.

Il a déclaré que le trio examinerait toutes les options, y compris les capacités de contre-attaque, et serait plus vigilant face à la cybermenace de la Corée du Nord.

Le Japon a récemment désigné trois entités et un individu pour de nouvelles sanctions, dont le Lazarus Group soupçonné de mener des cyberattaques.

La Chine et la Russie ont bloqué les récents efforts visant à imposer davantage de sanctions des Nations Unies, affirmant qu'elles devraient plutôt être assouplies pour relancer les pourparlers et éviter les dommages humanitaires. Cela a laissé Washington se concentrer sur ses efforts avec la Corée du Sud et le Japon, ainsi qu'avec ses partenaires européens.