La Corée du Sud et les États-Unis tirent des missiles dans la mer pour protester contre un essai "imprudent" de la Corée du Nord.

La Corée du Sud et l'armée américaine ont effectué des exercices de tir de missiles en réponse au lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique au-dessus du Japon, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprête à se réunir au sujet de ce qui constitue l'essai le plus lointain de Pyongyang.

Mardi, la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a procédé au tir d'essai d'un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) plus loin que jamais auparavant, l'envoyant au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans et incitant les habitants à se mettre à l'abri.

En réponse, les troupes sud-coréennes et américaines ont tiré une volée de missiles dans la mer, a déclaré mercredi l'état-major interarmées de la Corée du Sud, et les alliés avaient auparavant organisé un exercice de bombardement avec des avions de chasse dans la mer Jaune.

Les militaires ont confirmé séparément qu'un missile sud-coréen Hyunmoo-2 a échoué peu après son lancement et s'est écrasé pendant l'exercice, mais que personne n'a été blessé.

L'armée sud-coréenne a déclaré que le missile portait une ogive mais qu'elle n'a pas explosé, et s'est excusée d'avoir causé l'inquiétude des habitants.

L'armée américaine et ses alliés ont intensifié leurs démonstrations de force et le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a qualifié le dernier essai de "dangereux et imprudent."

Le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont condamné l'essai de la Corée du Nord dans les "termes les plus forts", l'Union européenne l'a qualifié d'"action téméraire et délibérément provocatrice", et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné le lancement et déclaré qu'il s'agissait d'une violation des résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi pour discuter de la Corée du Nord à la demande des États-Unis, bien que la Chine et la Russie aient déclaré à leurs homologues du Conseil qu'elles étaient opposées à une réunion ouverte de l'organe composé de 15 membres. Ils ont fait valoir que la réaction du conseil devrait être propice à l'apaisement de la situation dans la péninsule coréenne, ont indiqué des diplomates.

C'était le premier missile nord-coréen à suivre une trajectoire au-dessus du Japon depuis 2017, et son vol estimé à 4 600 km était le plus long pour un essai nord-coréen, qui sont généralement "lofés" dans l'espace pour éviter de survoler les pays voisins.

Les analystes et les responsables de la sécurité ont déclaré qu'il pourrait s'agir d'une variante de l'IRBM Hwasong-12, que la Corée du Nord a dévoilé en 2017 dans le cadre de ce qu'elle a dit être un plan pour frapper les bases militaires américaines à Guam.

Ni le gouvernement de la Corée du Nord ni ses médias d'État n'ont fait état du lancement ou révélé quel type de missile a été utilisé.

Ce vol a accru les craintes que la Corée du Nord puisse bientôt procéder à un essai nucléaire attendu, qui serait le premier depuis 2017.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, a déclaré au Parlement que la Corée du Nord avait terminé les préparatifs d'un essai et qu'elle pourrait utiliser une arme plus petite destinée à un usage opérationnel, ou un gros dispositif avec un rendement plus élevé que lors des essais précédents.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a qualifié le test d'"imprudent" et a déclaré qu'il entraînerait une réponse décisive de son pays, de ses alliés et de la communauté internationale.

Le lancement était une "action téméraire et délibérément provocatrice" qui violait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré un porte-parole de l'Union européenne. (Reportage de Joori Roh ; édition de Chris Reese, Sandra Maler et Gerry Doyle)