La Corée du Sud intensifie la lutte contre l'inflation avec une hausse surprise des taux d'intérêt

Lors de sa toute première révision des taux sans gouverneur, le conseil de politique monétaire de la banque a voté pour augmenter les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage à 1,50 %, un résultat que moins de la moitié des économistes avaient prévu dans un sondage Reuters.

La plupart des analystes s'attendaient à ce que la Banque de Corée maintienne les taux inchangés jusqu'à ce que son nouveau gouverneur prenne ses fonctions, le mandat de Lee Ju-yeol ayant pris fin le mois dernier.

Joo Sang-yong, président par intérim du conseil d'administration composé de six membres, a déclaré que la banque ne pouvait pas attendre la nomination officielle d'un nouveau gouverneur pour poursuivre ses efforts visant à ralentir l'inflation et a averti que la croissance des prix allait probablement dépasser les 4 % pendant un certain temps, alors que ses prévisions de février étaient de 3,1 %.

"Une hausse consécutive des taux en mai est également probable", a déclaré Paik Yoon-min, analyste chez Kyobo Securities, qui voit le taux directeur à 2,00 % d'ici la fin de l'année.

"Si la Fed commence à effectuer des hausses importantes à partir de mai, elle rattrapera bientôt le taux de base de la Corée du Sud et affaiblira l'efficacité des mesures préventives de la BOK."

RISQUES DE STAGFLATION

Bien que la hausse aille à l'encontre des prévisions officielles de la plupart des économistes, un resserrement en avril a été considéré comme une perspective vivante par de nombreux investisseurs et le won coréen et les rendements obligataires ont été peu influencés après le mouvement.

En fait, le rendement des obligations du Trésor à trois ans a baissé après que M. Joo a parlé, lors d'une conférence de presse, des risques de baisse de la croissance.

Dans une déclaration de politique générale, la BOK a déclaré que la croissance économique de la Corée du Sud devrait être inférieure aux prévisions de février, qui étaient de 3 %.

Dans le même temps, l'inflation en Corée du Sud devrait se maintenir à son niveau le plus élevé depuis dix ans, l'invasion de l'Ukraine par la Russie faisant exploser les prix des matières premières.

La décision de jeudi sur les taux intervient après que la Nouvelle-Zélande et le Canada aient tous deux procédé à des hausses de 50 points de base et que d'autres banques centrales de la région Asie-Pacifique aient délaissé le soutien à la croissance pour se concentrer sur la lutte contre l'inflation galopante.

Les analystes voient le taux directeur de la Corée du Sud atteindre 2,00 % d'ici la fin de l'année.

Rhee Chang-yong, un vétéran du Fonds monétaire international et le candidat désigné par la Corée du Sud pour être le chef de la banque centrale, devrait commencer son mandat de quatre ans après l'audition parlementaire nécessaire le 19 avril.

Le rendement de l'obligation du Trésor à trois ans la plus liquide a dépassé 3,2 % cette semaine, pour atteindre des niveaux jamais vus depuis 2012, la perspective d'une accélération des hausses de taux américains alimentant les inquiétudes sur la capacité de l'économie mondiale à résister à la hausse des coûts de financement.

La Réserve fédérale a relevé la fourchette cible de son taux directeur en mars, dans le premier mouvement à la hausse depuis 2018, et les analystes prévoient qu'elle deviendra beaucoup plus agressive dans le resserrement de sa politique monétaire pour intensifier la lutte contre l'inflation.