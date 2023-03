La Cour de justice de l'UE annule les sanctions prises à l'encontre de la mère d'un allié de Poutine

L'UE avait inscrit Violetta Prigozhina sur sa liste noire, estimant que les liens commerciaux qu'elle entretenait avec son fils la rendaient complice de l'agression de la Russie contre son voisin.

"Le Tribunal annule les mesures restrictives appliquées à Mme Violetta Prigozhina dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine", a déclaré la deuxième plus haute juridiction de l'Union européenne.

"Même si cette dernière est responsable d'actions portant atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, le lien entre Mme Prigozhina et son fils établi en temps utile pour l'adoption des actes attaqués repose uniquement sur leur relation familiale et n'est donc pas suffisant pour justifier son inscription sur les listes litigieuses."

L'UE avait inscrit Violetta Prigozhina sur sa liste noire un jour avant l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, il y a un an, le 24 février.

Le bloc avait déclaré en temps utile qu'elle avait joué un rôle dans les actions de son fils, qui avait déployé des combattants en Ukraine et avait décroché des contrats de défense russes après l'annexion de la Crimée par Moscou à Kiev en 2014 et le soutien aux rebelles dans l'est de l'Ukraine qui s'en est suivi.

Dans son recours, Mme Prigozhina a déclaré que l'UE n'avait pas précisé les raisons de son inscription sur la liste noire et qu'elle l'avait sanctionnée uniquement pour faire pression sur son fils, selon le Tribunal.

"On ne peut légitimement déduire des liens avec son fils qu'elle a pu contribuer à compromettre l'intégrité territoriale de l'Ukraine", selon les informations décrivant son recours publiées par le Tribunal.

L'arrêt peut faire l'objet d'un recours devant la plus haute juridiction de l'Union européenne, la Cour de justice de l'UE.

La Commission européenne, organe exécutif de l'UE, est en train d'analyser la décision, a déclaré un porte-parole.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement Prigozhin, sa mère ou l'avocat qui la représente pour un commentaire.

Par ailleurs, mercredi, M. Prigozhin a déclaré que ses forces avaient capturé une partie de la ville ukrainienne de Bakhmut, théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre.

L'UE maintient ses sanctions à l'encontre de M. Prigozhin, de sa femme et de son fils, de certaines personnalités de Wagner et des collaborateurs du groupe en Syrie.