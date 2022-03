La Croix-Rouge chinoise aide les ukrainiens à hauteur de 800 k$

La Croix-Rouge chinoise va envoyer près de 800k$ (5 millions de yuans = 731 k$) d'aide humanitaire aux ukrainiens à travers un lot qui sera constitué de produits de premières nécessité, d'après Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le mois dernier a poussé plus de 1,5 million d'Ukrainiens à fuir à l'étranger, tandis que ceux qui sont restés dans la ville ukrainienne encerclée de Marioupol ont rapidement manqué d'électricité, de chauffage, de nourriture et d'eau potable après plus d'une semaine de bombardements.

La Chine a refusé de qualifier les activités de la Russie en Ukraine d'invasion. La Russie qualifie ses actions d'"opération militaire spéciale".