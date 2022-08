La Finlande estime que la limitation des visas russes par l'UE est un pas "dans la bonne direction".

Les ministres des affaires étrangères de l'UE ont convenu de suspendre totalement un accord de facilitation des visas avec la Russie, rendant ainsi plus difficile et plus coûteux l'accès des citoyens russes à l'UE, a déclaré le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borell.

"Cela va dans la bonne direction, mais une fois de plus, nous avons vu que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de paroles et peu d'actions", a déclaré M. Haavisto aux journalistes, ajoutant que la situation devrait être réévaluée d'ici quelques mois.

La Finlande et d'autres membres de l'UE qui partagent une frontière terrestre avec la Russie, notamment les États baltes et la Pologne, ont demandé une interdiction de visa touristique pour les Russes dans toute l'UE.

"Lorsque la Russie envahit l'Ukraine et que nous accueillons des réfugiés ukrainiens et essayons d'aider l'Ukraine de toutes les manières possibles, ce n'est pas le moment de faire des vacances et du tourisme de luxe (pour les Russes)", a déclaré M. Haavisto.

La semaine dernière, le plus grand quotidien finlandais, Helsingin Sanomat, a dénombré 1 400 voitures avec des plaques d'immatriculation russes stationnées à l'aéroport principal d'Helsinki, dont de nombreuses marques de luxe, suscitant de vives critiques de la part du public.

Un nombre croissant de vacanciers russes se dirigeant vers différentes destinations européennes via la Finlande a conduit le gouvernement finlandais à restreindre fortement le nombre de visas touristiques que la Finlande accorde aux Russes à 10% des chiffres précédents.

Les touristes russes titulaires de visas touristiques accordés par d'autres pays membres de l'UE pourront néanmoins voyager via la Finlande.