La France et ses alliés déterminés à dissuader la Russie sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Les pays occidentaux restent déterminés à dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine et s'inquiètent des informations au sujet d'explosions dans l'est de l'Ukraine qui ressemblent à des prétextes déjà utilisés par Moscou par le passé, a déclaré vendredi un responsable de la présidence de la République française.

Si le président russe Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine, la France et ses alliés réagiront pour rassurer leurs partenaires d'Europe de l'Est, a ajouté ce responsable qui s'exprimait auprès de journalistes à la suite d'une discussion entre dirigeants occidentaux, dont le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden.

"Nous basculerons dans une autre réalité géopolitique en Europe" en cas d'invasion russe de l'Ukraine, a poursuivi ce responsable.

Emmanuel Macron s'entretiendra avec son homologue ukrainien Volodimir Zelenski samedi puis avec Vladimir Poutine dimanche.

(Reportage Michel Rose, version française Bertrand Boucey)