La France n'a pas exclu de déclarer les Gardes iraniens comme un groupe terroriste.

Les liens entre Paris et Téhéran se sont détériorés ces derniers mois alors que les efforts pour relancer les négociations nucléaires, auxquelles la France est l'une des parties, sont au point mort. Téhéran a détenu sept ressortissants français tandis que la France critique une violente répression en cours contre les manifestants.

Alors que l'Union européenne discute d'un quatrième cycle de sanctions en raison de la répression et de la fourniture d'armes à la Russie par l'Iran, certains États membres ont demandé au bloc de classer le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) comme organisation terroriste. La Grande-Bretagne devrait prendre cette décision dans les semaines à venir.

La France s'est jusqu'à présent montrée réticente à faire pression pour la désignation des Gardes. Mais Paris a laissé la porte entrouverte, suite à de nouvelles exécutions de manifestants cette semaine et à une coordination militaire plus étroite entre Téhéran et Moscou qui a vu des drones transférés à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

"Compte tenu de la poursuite de cette répression, la France travaille avec ses partenaires européens sur de nouvelles mesures de sanctions, sans en exclure aucune", a déclaré Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point presse quotidien, lorsqu'on lui a demandé si Paris soutenait la désignation de l'IRGC.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré lundi qu'une nouvelle série de sanctions ne serait pas suffisante.

"L'inscription des Gardiens de la révolution en tant qu'organisation terroriste est politiquement importante et a du sens", a-t-elle déclaré sur Twitter, ajoutant que des obstacles juridiques devaient encore être franchis avant de pouvoir le faire.

Désigner l'IRGC comme un groupe terroriste signifierait que le fait d'appartenir au groupe, d'assister à ses réunions et de porter son logo en public deviendrait une infraction pénale.

Créés après la révolution islamique iranienne de 1979 pour protéger le système de pouvoir clérical chiite, les Gardiens ont une grande influence sur le système politique iranien, contrôlant des pans entiers de l'économie et des forces armées et étant responsables des programmes de missiles balistiques et nucléaires de l'Iran.

L'influence politique de l'IRGC dans la structure complexe du pouvoir iranien a augmenté depuis l'élection du président Ebrahim Raisi, dont le gouvernement comprend des dizaines de commandants des Gardiens de la révolution.

Ses affiliés, les Basij, ont été à l'avant-garde de la répression étatique des troubles déclenchés par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu'elle était détenue par la police des mœurs iranienne le 16 septembre.