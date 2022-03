La France recommande à ses ressortissants de quitter la Russie

PARIS, 6 mars (Reuters) - La France a recommandé à ses ressortissants de quitter la Russie en raison de la raréfaction des liaisons aériennes suite aux sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine.

"Compte tenu de la raréfaction croissante des liaisons aériennes, il est instamment recommandé aux ressortissants français, dont la présence et celle de leur famille n’est pas essentielle en Russie, de quitter le pays tant que cela est encore possible", fait savoir le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur son site internet.

"Les déplacements en provenance ou à destination de la Russie sont fortement entravés par la fermeture de l’espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l’Union européenne", dit aussi le Quai d'Orsay.

La compagnie aérienne russe Aeroflot a annoncé samedi la suspension de l'ensemble de ses vols internationaux à compter du 8 mars, à l'exception des vols vers la Biélorussie, selon l'agence Tass. (Rédigé par Matthieu Protard)