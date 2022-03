La Géorgie déclare qu'il est "inacceptable" que la région séparatiste vote sur son adhésion à la Russie.

Moscou a reconnu l'indépendance des régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie après avoir mené une guerre avec la Géorgie en 2008. Elle a stationné des milliers de soldats dans les deux régions et leur a apporté un soutien financier important.

Le ministre géorgien des Affaires étrangères, David Zalkaliani, a été cité par l'agence de presse TASS comme ayant déclaré : "Bien sûr, parler de la tenue d'un quelconque référendum (en Ossétie du Sud) est inacceptable... alors que ce territoire géorgien est occupé."

Un législateur du parti au pouvoir Rêve géorgien, Beka Davituliani, a déclaré que les plans de l'Ossétie du Sud équivalaient à une provocation, a rapporté l'agence de presse Interfax.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré aux journalistes qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les plans de l'Ossétie du Sud.

"Aucune action légale ou autre n'a été entreprise à cet égard", a-t-il déclaré. "Mais en même temps, nous traitons l'expression de l'opinion du peuple d'Ossétie du Sud avec respect."

Washington, qui a rejeté ce qu'il appelle l'occupation russe de certaines parties de la Géorgie depuis 2008, ne reconnaîtrait pas les résultats de toute tentative "par la Russie ou ses mandataires" de diviser la Géorgie, a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price.

"Ni les autorités de facto ni le gouvernement russe n'ont le droit de prendre des décisions sur l'avenir de l'Ossétie du Sud, qui fait partie de la Géorgie", a déclaré M. Price lors d'un point de presse, établissant un parallèle avec l'annexion de la Crimée à l'Ukraine par la Russie en 2014 et la reconnaissance de régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine avant son invasion du 24 février.

L'autre région séparatiste de Géorgie, l'Abkhazie, située sur la côte de la mer Noire, a déclaré qu'elle soutenait les aspirations de l'Ossétie du Sud mais ne partageait pas son objectif de rejoindre la Russie.

Moscou a utilisé la reconnaissance diplomatique comme un instrument pour maintenir une présence armée dans les régions séparatistes de l'ancienne Union soviétique qu'elle considère comme faisant partie de sa sphère d'influence.

En Ukraine, le soutien de longue date de la Russie aux séparatistes armés dans les régions orientales de Donetsk et de Luhansk lui a donné une plate-forme pour envahir. Moscou qualifie son action militaire en Ukraine d'"opération spéciale" et l'Occident la décrie comme une guerre non provoquée.