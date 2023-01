La Grande-Bretagne et le Japon vont signer un pacte de défense lors de la visite du PM Kishida à Londres

Kishida et Sunak signeront l'accord de défense d'accès réciproque, dont le principe a été convenu en mai dernier, un mois après que les deux pays se soient associés à l'Italie pour un nouveau programme d'avions de chasse.

La visite et l'accord font partie de l'inclinaison indo-pacifique de la stratégie de politique étrangère de la Grande-Bretagne, qui s'efforce de décrocher des liens sécuritaires et commerciaux dans la région.

"Cet accord d'accès réciproque est extrêmement important pour nos deux nations - il cimente notre engagement envers l'Indo-Pacifique", a déclaré M. Sunak dans un communiqué.

"Dans ce monde de plus en plus compétitif, il est plus important que jamais que les sociétés démocratiques continuent à se serrer les coudes pour relever les défis mondiaux sans précédent de notre époque."

Kishida visite la Grande-Bretagne dans le cadre d'une tournée des pays du Groupe des Sept (G7), dont la France, l'Italie, le Canada et les États-Unis. Le Japon occupe actuellement la présidence du G7.

Downing Street a déclaré que M. Sunak soulèverait la nécessité pour le groupe de maintenir son soutien collectif à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe en février.

Sunak et Kishida devraient également discuter du commerce et de l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). En décembre, la Grande-Bretagne et le Japon ont également lancé un partenariat numérique.

M. Sunak rencontrera M. Kishida à la Tour de Londres, une forteresse médiévale et ancienne prison qui abrite les joyaux de la couronne et d'autres trésors. Les dirigeants verront des armures japonaises, qui ont été présentées au roi Jacques en 1613 par le Shogun Tokugawa pour marquer le premier accord commercial entre l'Angleterre et le Japon.