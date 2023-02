La Grande-Bretagne marquera l'anniversaire de la guerre en Ukraine par une minute de silence

Le gouvernement a déclaré que le Premier ministre Rishi Sunak dirigerait une minute de silence à 1100 GMT le 24 février et qu'il encourageait les particuliers et les organisations de Grande-Bretagne à y participer.

Cette date marque le début de ce que la Russie a appelé une "opération militaire spéciale" en Ukraine, un conflit en cours qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions d'Ukrainiens.

"À l'approche de l'anniversaire de l'invasion barbare et déplorable de l'Ukraine par la Russie, en tant que nation, nous rendons hommage à l'incroyable bravoure et à la résilience du peuple ukrainien", a déclaré M. Sunak dans un communiqué.

"L'attaque injustifiable de la Russie a apporté la guerre et la destruction sur notre continent une fois de plus, et elle a forcé des millions de personnes à quitter leur foyer et a dévasté des familles à travers l'Ukraine et la Russie."

La minute de silence interviendra un peu plus de deux semaines après la visite surprise de Zelenksiy à Londres, où il a prononcé un discours devant le parlement et exhorté la Grande-Bretagne et d'autres alliés à fournir des avions de combat pour aider les forces ukrainiennes à combattre l'offensive russe.

La Grande-Bretagne est l'un des plus proches alliés de l'Ukraine depuis le début du conflit. Elle a fourni une aide de 2,3 milliards de livres (2,8 milliards de dollars) en 2022 et a promis d'égaler ou de dépasser ce montant cette année.

Elle a également donné refuge à plus de 100 000 Ukrainiens et formé 10 000 soldats ukrainiens.

(1 $ = 0,8193 livre)