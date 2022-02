La Grèce annonce la mort de six ressortissants en Ukraine

ATHENES, 26 février (Reuters) - La Grèce a annoncé samedi que six ressortissants avaient été tués et six autres blessés dans un bombardement russe près de la ville de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine en proie à une offensive militaire russe.

L'ambassadeur de Russie à Athènes a été convoqué lundi au ministère des Affaires étrangères.

Deux personnes ont été tuées dans les faubourgs de Sartana et quatre autres à Bougas, un village à 70 km au nord de Marioupol, a précisé le ministère grec des Affaires étrangères, selon qui l'un des blessés est un enfant. (Reportage George Georgiopoulos, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)