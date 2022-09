La Grèce prolonge les subventions pour les factures d'énergie avant la "bataille de l'hiver".

Comme d'autres pays européens, la Grèce est aux prises avec une forte hausse des factures d'électricité ces derniers mois, due à la flambée des prix du gaz, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis sept mois.

Jusqu'à présent, elle a consacré plus de 9 milliards d'euros aux subventions énergétiques et à d'autres mesures depuis septembre dernier pour aider les ménages, les entreprises et les agriculteurs à payer leurs factures d'électricité et de gaz.

"Le gouvernement continuera à mettre en œuvre des politiques qui protègent les consommateurs de l'impact extrêmement négatif de la guerre énergétique menée par la Russie en Europe", a déclaré M. Skrekas dans un discours télévisé annonçant les nouvelles mesures d'aide.

"Tous ensemble, nous allons mener la bataille au cours des prochains mois d'hiver, pour faire face aux défis de la guerre énergétique qui se déroule en Europe."

À partir d'octobre, le gouvernement mettra en œuvre trois barèmes de subventions pour les factures d'électricité, dont le montant total s'élève à 1,1 milliard d'euros, a déclaré M. Skrekas.

Pour les ménages dont la consommation mensuelle d'électricité ne dépasse pas 500 kilowattheures - la majorité des foyers grecs - la subvention atteindra 436 euros par mégawattheure, absorbant ainsi 90 % de la hausse des factures.

Pour ceux qui consomment de 501 à 1 001 kilowattheures par mois, et ceux qui consomment plus de 1 001 kilowattheures, la subvention absorbera 70 à 80 % de l'augmentation.

Les consommateurs qui réduisent leur consommation quotidienne moyenne de 15 % par rapport à l'année dernière recevront une subvention supplémentaire de 50 euros par mégawattheure, a déclaré M. Skrekas.

Pour les entreprises consommant plus de 2 000 kilowattheures, la subvention atteindra 398 euros par mégawattheure, et les agriculteurs recevront une subvention de 436 euros par mégawattheure.

La Grèce a imposé un plafond sur les paiements aux producteurs d'électricité afin de refléter leurs coûts de production réels, supprimant ainsi une surcharge sur les factures d'électricité, les recettes étant destinées à l'aider à financer les subventions à l'électricité.

(1 $ = 1,0101 euros)