La Hongrie n'a pas approuvé le versement de la prochaine tranche de soutien militaire à l'Ukraine fournie dans le cadre de la Facilité européenne de paix (FEP) de l'UE, a déclaré mardi le bureau du porte-parole du gouvernement.

La FPE, créée en 2021, est un instrument hors budget visant à renforcer la capacité de l'UE à prévenir les conflits, à construire la paix et à décrocher la sécurité internationale.

"La Hongrie n'est pas d'accord avec le fait que l'Union européenne, avec d'autres outils existants, utilise la Facilité européenne de soutien à la paix uniquement pour l'Ukraine, car cela ne permet pas de canaliser suffisamment de fonds pour promouvoir les intérêts de l'UE dans d'autres domaines", a déclaré le bureau du porte-parole du gouvernement dans une réponse par courriel à Reuters à propos d'un rapport d'un média italien sur la question.

Il a ajouté que les Balkans et l'Afrique du Nord figuraient parmi les autres régions où les fonds pourraient être utilisés.

"Pour le gouvernement hongrois, il est crucial que ces questions soient clarifiées, et c'est pourquoi il n'a pas approuvé le déboursement de la prochaine tranche de l'EPF", a ajouté le bureau du porte-parole.

L'UE a fourni un total d'environ 3,6 milliards d'euros pour le soutien militaire à l'Ukraine jusqu'à présent dans le cadre de l'EPF.

La Hongrie, qui est membre de l'UE et de l'OTAN, a refusé de fournir du matériel militaire à son voisin, l'Ukraine, qui a été envahie par les forces russes en février 2022.

La Hongrie a également critiqué à plusieurs reprises les sanctions de l'UE contre la Russie, qui doivent être approuvées à l'unanimité par les 27 pays de l'UE, mais elle a finalement soutenu toutes les mesures adoptées jusqu'à présent.

La Hongrie est en conflit avec Bruxelles, qui a suspendu le versement des fonds de relance de l'UE jusqu'à ce que le gouvernement nationaliste de Budapest mette en œuvre des réformes visant à améliorer l'indépendance de la justice et à lutter contre la corruption.

Au pouvoir depuis 2010, le premier ministre Viktor Orban s'est heurté à l'UE et à son organe exécutif, la Commission européenne, parce que Budapest a restreint les droits des migrants et a renforcé les contrôles de l'État sur les organisations non gouvernementales, les universitaires, les médias et les tribunaux.