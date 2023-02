La Moldavie rejette le rapport russe faisant état d'un complot ukrainien sur la Transdniestrie

L'agence de presse russe RIA a déclaré que l'Ukraine, qui a une frontière avec la Moldavie, prévoyait de mettre en scène une attaque par des forces prétendument russes de Transdniestrie comme prétexte à l'invasion. La Russie maintient des troupes dans la région séparatiste.

L'agence de presse TASS a cité le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Galuzin, qui a déclaré séparément que l'Occident avait demandé au gouvernement moldave de Chisinau de cesser toute interaction avec les autorités de Transdniestrie soutenues par Moscou.

Le gouvernement moldave a publié une déclaration sur l'application de messagerie Telegram indiquant que les autorités de l'État "ne confirment pas" les allégations du ministère russe de la défense.

"Nous appelons au calme et à recevoir des informations (par le public) de sources officielles et crédibles de la République de Moldavie", a-t-il déclaré. "Nos institutions coopèrent avec les partenaires étrangers et en cas de menaces pour le pays, le public sera rapidement informé."

Le ministre des Affaires étrangères de Moldavie a déclaré mercredi à Reuters que la minuscule ancienne république soviétique, qui a également une frontière avec la Roumanie, membre de l'OTAN, était préparée à un "spectre complet de menaces" de la part de la Russie.

"Nos institutions ont prévu des réponses dans tout le spectre des menaces", a-t-il déclaré. "Bien sûr, nous avons des moyens limités, mais en même temps, nous ne sommes pas seuls dans ce domaine."

La présidente Maia Sandu, qui souhaite que son pays rejoigne l'Union européenne, a accusé ce mois-ci Moscou de préparer un coup d'État pour renverser le pouvoir en Moldavie. Moscou a démenti cette allégation.

La région principalement russophone s'est séparée de la Moldavie soviétique de l'époque en 1990. Après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, les séparatistes pro-russes ont mené une guerre contre les forces gouvernementales moldaves.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré la semaine dernière qu'il était "évident" que l'Ukraine ne serait pas le dernier arrêt de la Russie après avoir envahi l'Ukraine, et que le Kremlin réfléchissait à des moyens d'"étrangler" la Moldavie.