Les États-Unis et la Mongolie vont signer un accord "ciel ouvert" sur l'aviation civile, ont déclaré mercredi la vice-présidente Kamala Harris et le premier ministre mongol L. Oyun-Erdene, au début de discussions axées sur la Russie, la Chine et le développement économique.

Leur rencontre à Washington mercredi intervient alors que l'administration Biden s'efforce d'apaiser les tensions avec son concurrent stratégique, la Chine, et que ses relations avec la Russie ne montrent aucun signe de dégel en raison de la guerre en Ukraine.

M. Harris a souligné l'engagement de l'administration à renforcer les liens avec la Mongolie et d'autres pays de la région indo-pacifique, en mettant l'accent sur la lutte contre la crise climatique, la défense des démocraties et des droits de l'homme, et la lutte contre les menaces pesant sur l'ordre international fondé sur des règles.

"Le peuple américain est profondément concerné par l'avenir de la région indo-pacifique", a déclaré Mme Harris, soulignant qu'elle et le président Joe Biden s'y étaient rendus à trois reprises depuis leur entrée en fonction. "Il est dans notre intérêt vital de promouvoir une région indo-pacifique ouverte, interconnectée, prospère, sûre et résiliente.

Entourée par la Russie au nord et la Chine au sud, la Mongolie a cultivé des alliés, tels que le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, dans le cadre d'une stratégie diplomatique visant à renforcer son indépendance politique, mais son économie a continué à dépendre fortement de ses deux voisins géants.

Washington a conclu des accords d'aviation civile de type "ciel ouvert" avec plus de 130 pays. Ces accords accordent aux compagnies aériennes des deux pays le droit d'opérer dans les pays de l'autre, libéralisent la réglementation des compagnies aériennes et imposent des normes de sécurité et de sûreté.

L'accord "ciel ouvert" entre les États-Unis et la Mongolie s'appuiera sur un protocole d'accord sur le transport aérien conclu en janvier entre les deux pays.

La compagnie nationale mongole MIAT Mongolian Airlines dessert l'Europe et l'Asie, mais pas les États-Unis pour l'instant. Bien que la demande de passagers ne justifie peut-être pas des vols sans escale entre Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, et les États-Unis, l'accord "ciel ouvert" faciliterait également les vols de fret entre les deux pays.

Le nouvel accord avec la Mongolie s'accompagne de nouvelles initiatives d'échanges culturels, ainsi que d'une formation à l'anglais en Mongolie.

Chaque accord vise à donner au pays asiatique enclavé une alternative soutenue par Washington pour le développement économique, où la corruption a longtemps dissuadé les investissements étrangers.

La Mongolie, riche en ressources, possède de vastes gisements de minéraux de terres rares et de cuivre, qui sont des matériaux essentiels en pénurie, alors que M. Biden cherche à électrifier le marché national de l'automobile.

Mme Oyun-Erdene, qui a étudié aux États-Unis, a déclaré que les deux pays signeraient également des accords visant à approfondir la coopération dans le domaine de l'espace extra-atmosphérique et à renforcer leur coopération économique, dans le but d'accroître les échanges commerciaux.

Il a indiqué que les vols directs entre les deux pays commenceraient au deuxième trimestre 2024, offrant une "grande opportunité" de promouvoir le commerce, le tourisme, les affaires et les investissements.

"J'espère que l'histoire retiendra ma visite de cette semaine comme le début d'un nouveau chapitre de notre amitié et de notre partenariat stratégique", a-t-il déclaré.

La Mongolie est en pourparlers avec le PDG de Tesla, Elon Musk, au sujet d'éventuels investissements et d'une coopération dans le secteur des véhicules électriques. SpaceX, la société de Musk, a également été autorisée à opérer en tant que fournisseur d'accès à Internet dans le pays.

M. Oyun-Erdene a déclaré que la Mongolie signerait également cette semaine un accord de coopération numérique historique avec Google, la société d'Alphabet, mais n'a donné aucun détail. (Reportage de Trevor Hunnicutt à Birmingham, Alabama et Andrea Shalal ; Rédaction de Jamie Freed et Jonathan Oatis)