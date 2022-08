La Nouvelle-Zélande va déployer 120 soldats en Grande-Bretagne pour former les troupes ukrainiennes

Le déploiement permettra à deux équipes de formation d'infanterie d'équiper le personnel ukrainien des compétences essentielles pour être efficace au combat, notamment le maniement des armes, les premiers secours au combat, le droit opérationnel et d'autres compétences.

La formation d'environ 800 soldats ukrainiens se déroulera exclusivement sur l'un des quatre sites en Grande-Bretagne, et le personnel de défense néo-zélandais ne se rendra pas en Ukraine, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

"Nous avons été clairs sur le fait qu'une attaque flagrante contre la souveraineté d'un pays et la perte subséquente de vies innocentes est mauvaise et intolérable. Notre condamnation continuera à aller au-delà des mots et à inclure un soutien critique", a déclaré le Premier ministre Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse pour annoncer le déploiement.

Elle a souligné que les troupes néo-zélandaises n'ont pas participé et ne participeront pas aux combats en Ukraine.

Trente membres du personnel de la défense néo-zélandaise ont terminé un déploiement en mai pour former le personnel militaire ukrainien au maniement de l'artillerie.

Les déploiements de formation font partie d'une série d'actions en réponse à l'invasion de son voisin du sud par la Russie le 24 février. Ces actions comprennent un soutien financier de plus de 40 millions de dollars néo-zélandais (25,70 millions de dollars) et la sanction de 840 personnes et entités.

La Russie qualifie son intervention en Ukraine d'"opération spéciale" visant à démilitariser le pays.